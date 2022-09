Los Clubes neuquinos buscan mantener su lugar en la A

Se juega en Villa María Córdoba, el Nacional de Clubes A categoría Juveniles de Handball, competencia que reúne a los mejores clubes del país, y que tiene dos representantes, en cada rama, de Neuquén. IFES por duplicado, Alta Barda en damas, y CEF n° 5 de Chos Malal los equipos de la FeNeuBal.

Culminó el miércoles la fase de grupos donde los cuatro elencos provinciales irán por la permanencia, tras una durísima primera instancia, donde se pudo jugar de igual a igual a los principales clubes.

Por el lado de los caballeros, el Instituto de Formación y Educación Superior quedó cuarto en el B por diferencia de gol, y ahora deberá validar su condición ante Escuela Municipal de Cipolletti. Por otro lado, el elenco de Chos Malal se medirá con Club SOMISA de San Nicolás. Con un resultado positivo, mantendría su lugar en la A.

En damas IFES tendrá en frente a Escuela Municipal N° 722 B° Próspero Palazzo de Chubut, mientras que Alta Barda se medirá con el Centro Polivalente de Actividades Físicas, Deportivas, Recreativas y Socioculturales (CEPAF) de Rio Negro, ambos elencos van por el puesto 9no de la competencia que les aseguraría las plazas a Neuquén.

El Torneo cuanta con 19 equipos en caballeros y 18 en damas, los dos primeros de cada grupo se metieron en cuartos de final y van por el título, mientras que los 5 últimos de la general jugarán el año próximo en el Argentino B.

Los cuartos de final quedaron conformados en caballeros por: Maipú vs Ballester, Tupungato vs Dorrego, Estudiantes de La Plata ante Sedalo, y Luján de Cuyo vs Once Unidos. En damas: Sedalo ante Argentinos Jrs, CIDECO vs Acha, Municipalidad de Maipú vs River, Vilo vs Universidad de Cuyo.