River no levanta cabeza, ahora cayó como local ante Banfield

Otro golpe para River: tras perder en el superclásico, ahora cayó ante Banfield en Núñez y no levanta cabeza. El equipo de Marcelo Gallardo perdió por 2-1 de local ante Banfield y no solo no pudo enderezar el rumbo luego de la derrota de la fecha pasada en el Superclásico ante Boca, sino que su ilusión de quedarse con el título comienza a apagarse

El partido, válido por la fecha 19 de la Liga Profesional, se disputó en el estadio Monumental de Núñez, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Taladro abrió la cuenta con un gol de volea de Alejandro “Colo” Cabrera en el primer tiempo. Ya en el complemento, el local logró el empate a través del colombiano Miguel Borja, pero la alegría le duró poco: tres minutos después, Julián Palacios decretó el 2-1 para Banfield.

Tras perder ante Banfield, River quedó con 29 puntos y se ubica a cinco del líder, que es Atlético Tucumán, con 35. El Decano jugará el jueves ante Talleres de Córdoba.



La victoria le permitió a Banfield mejorar su presente, aunque se mantiene muy lejos de la pelea. Suma 25 unidades y se ubica en el puesto 15°.