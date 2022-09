El exprimentado Mario Gambini nuevo entrenador de La Amistad

La contratación de un director técnico como el veterano y prestigioso Mario Gambini, dan muestras claras que La Amistad de Cipolletti apuesta fuerta a la nueva edición del Torneo Regional Amateur 2022/2023 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El certamen se pondrá en marcha el venidero 16 de octubre, se jugará en zonas que se armarán por cercanía geografía de tres o 4 equipos, aún falta definirlo, y otorgará 4 ascensos al Federal A 2023 que se pondrá en marcha a mediados de febrero o principios de marzo del año venidero.

En declaraciones a Grito Sagrado el flamante técnico remarcó que "llego con las mejores expectativas a un club organizado con un gran predio. trataremos que el equipo tenga un buen funcionamiento. Nadie asegura nada, pero venimos a trabajar y a tratar de hacer bien las cosas" y agregó luego "cuando me llamó Roja (por el presidente de La Amistad) hace un año atrás, tenía otro proyecto a nivel internacional. Hoy estoy acá y vamos a tratar de cumplir con el objetivo de sacar los mejores resultados. Este trabajo me ha permitido trabajar y ver crecer a mis hijos. He dirigido casi todos los clubes de Mar del Plata", comentó el veterano coach.

Luego sostuvo "ya tuve una charla con los jugadores y quedamos en conjunto como vamos a encarar esto. estoy mirando todo lo que tengo, hay una muy buena base. Yo soy un técnico que trato de no complicarme. De mitad de cancha necesito gente pensante y adelante llevando peligro constante. El fútbol no tiene demasiado misterio. Los que ganan son los jugadores, ensayando y trabajando tenemos mas posibilidades".

Gambini tiene casi 40 años en la profesión y muchos más en el fútbol, dirigió en Mar del Plata a River, Alvarado, San Lorenzo, Cadetes de San Martín, ascendió con Ramón Santamarina de Tandil al desaparecido Argentino A y cosechó a lo largo y ancho de la provincia éxitos en plazas destacadas o en La Pampa. También trabajó en Brasil.