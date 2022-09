Contra el "destrato" que sufren los clubes del interior

Desde siempre, pero con mayor resonancia en estos tiempos, se escucha que el fútbol del interior está relegado en comparación con los intereses de los clubes "porteños", pese a encontrarse en el mismo escalón deportivo. Esto, por caso, se nota con la competencia del Torneo Federal A -donde milita Cipolletti- que habilita un solo ascenso a la Pimera B Nacional entre 34 equipos, mientras que la Primera B Metropolitana premia con un ascenso a la misma categoría, pero entre 17 competidores.

Esa inequidad excede el ámbito futbolístico y también llega a afectar lo económico y previsional, según acaba de demostrar la Justicia. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó un fallo que declara inconstitucional el tratamiento que reciben los clubes del interior en la misma condición que los de la Capital Federaly el Gran Buenos Aires o Conurbano bonaerense respecto del sistema de aportes de cargas sociales.

De esa manera resolvieron un planteo a favor del Club Villa Mitre de Bahía Blanca tal como lo había dispuesto la jueza federal N° 2, María Gabriela Marrón, en el marco de la causa denominada "Asociación Club Villa Mitre c/Estado Nacional y otros s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad".

La entidad tricolor se quejaba porque distintos decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones de la AFIP la obligan a adoptar el régimen de cancelación de aportes y contribuciones de seguridad social tradicional, distinto no solo de los clubes de Primera (Superliga) y Nacional B, sino también B Metropolitana, que está a la misma altura que el Torneo Federal A. "La diferencia es que uno aporta al sistema general de ANSES, como cualquier empleador, y el otro a una caja especial, creada en 2003 y que evidentemente tiene otras ventajas, porque armó un fondo con el producido de las entradas y la venta de jugadores y permitió condonar deudas frente al alto grado de endeudamiento con el fisco que tenían esas entidades", explicó una fuente judicial.

"La Cámara Federal no se metió con el análisis del sistema en sí, sino que entendió que había un tratamiento desigual para clubes en la misma condición deportiva y con el mismo fin social", agregó.

Apelación y respuesta

El caso llegó a segunda instancia porque la AFIP recurrió el fallo de la jueza Marrón. El organismo recaudatorio planteaba que no hubo ningún reclamo administrativo previo, que no hay afectación del derecho de igualdad y que no se puede obligar a la AFA a cancelar obligaciones previsionales de clubes que participan de otras organizaciones (Consejo Federal de Fútbol). Sin embargo, los camaristas Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera rechazaron esos argumentos y confirmaron el fallo en favor del club bahiense. Explicaron que el decreto 1212/03 estableció un régimen de retención y percepción para los ingresos de los aportes de la seguridad social a clubes de Primera, Nacional B y B Metropolitana, que intervienen en los torneos organizados por la AFA.

Se trata de aquellas entidades que resultan "empleadoras" de jugadores, técnicos y auxiliares que atiendan o intervengan en los planteles que practican fútbol profesional de cualquier categoría, así como del personal dependiente (incluyendo al administrativo o de maestranza afectado a los establecimientos educativos pertenecientes a los clubes). Así se creó un sistema de consolidación de las deudas anteriores al dictado del decreto -suspendiendo las ejecuciones en curso, que eran significativas para 2003- como modo alternativo de financiación de pasivos. Y se estableció una retención adicional del 0,5% del total percibido por la recaudación, los derechos de televisación y las transferencias de deportivas.

"Discriminatorio"

La Cámara Federal opinó que el sistema fue "efectivamente discriminatorio con los clubes del interior del país y, por lo tanto, inconstitucional", tal como lo sostenía Villa Mitre. "Ambas categorías están en un mismo escalafón en cuanto a torneos se refiere, solo que una pertenece a C.A.B.A. y Gran Buenos Aires (Primera B) y sus clubes se encuentran directamente afiliados a la AFA, y el reclamante, al resto del país (Federal A) cuyos clubes se hallan indirectamente afiliados a la AFA, con todo lo que ello trae aparejado", explicaron los jueces.

En el mismo sentido, los jueces argumentaron que no se advierte ninguna "razón válida" para esa distinción. Y destacaron que, desde 2009, cuando el Consejo Federal estableció la profesionalidad del entonces Torneo Argentino A, se consolidó la equivalencia con la B Metropolitana "en un mismo escalafón". "Es decir que aun cuando los clubes de ambas categorías estén en situaciones análogas y a un mismo nivel de competencias, unos se ven beneficiados y los otros no", insistieron los camaristas.

Demanda que está en otra instancia

Trámite. En la Justicia Federal también se instruye una causa por un planteo similar del Club Olimpo de Bahía Blanca, según confirmaron fuentes judiciales. El trámite se inició después pero seguramente correrá la misma suerte.

Antecedentes. La Cámara bahiense citó un ejemplo de un fallo a favor del Club Gimnasia de Mendoza. Esa causa llegó a la Corte, que remarcó la importancia del derecho a la igualdad. Garantía. "La garantía de igualdad solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias", explicó el máximo tribunal.

Diferencias. "Esto no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria", aunque esto no ocurre en estos casos, ampliaron.

No cabe duda, que la dirigencia de Cipolletti, deberá interiorizarse con sus pares beneficios, tratando de bajar sus cargos sociales