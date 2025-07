Así son las vacaciones de Benjamín Vicuña en Villa La Angostura con Pampita y Anita Espasandin

Luego de las críticas de la China Suárez por el comportamiento que suele tener con sus hijos, Benjamín Vicuña parece haber sentido el golpe, ya que optó por salir de vacaciones con todos sus hijos. El destino elegido fue Villa La Angostura, lo que lo llevó a publicar las mejores fotos con la nieve como paisaje ideal.

Entre las tantas críticas que le hizo su ex por cómo es en realidad con sus hijos, la más polémica fue que no los llevaba de viaje por el hecho de que les molesta su presencia y eso implica un alto costo. Para demostrar que no es así, Benjamín Vicuña partió junto a los pequeños y acompañados por Anita Espasandín su pareja.

Pero eso no fue todo en lo que respecta a los integrantes de estas vacaciones. Se debe a que también se acopló Pampita a la aventura en la nieve. Con esta decisión, dejó en claro la unión familiar que mantiene pese a lo ocurrido hace ya muchos años. Fue así como el buen vínculo le permitió al actor chileno compartir tiempo con sus hijos, su ex pareja y también su actual.

Entre las actividades que la familia eligió realizar, para aprovechar de la nieve, optaron por visitar el exclusivo centro de ski Cerro Bayo, en donde se los pudo ver haciendo deporte. En las imágenes aparece Pampita junto a sus hijos y también Anita Espasandín, quien dejó en claro que tiene una buena relación con los pequeños luego de algunos rumores que salieron a la luz en los últimos días.

Mientras los pequeños disfrutaban de la nieve, el actor chileno se animó a practicar snowboard. Lo mismo ocurrió con la modelo, que se subió a la tabla y expuso que tiene grandes habilidades para desempeñarse en los deportes de invierno.

De esta manera, Benjamín Vicuña aprovechó de unos días de vacaciones junto a sus hijos. Es que para dejar atrás toda la polémica optó por demostrar con actos lo que es en su rol de padre. Además, la alegría fue doble por el hecho de unirse a toda la familia, lo que demuestra su buena predisposición a mantener un buen vínculo.