Lewandowski y una polémica respuesta sobre Messi

El delantero Robert Lewandowski formó parte de un entretenido video en la cuenta oficial del Fútbol Club Barcelona sobre preguntas y respuestas. La polémica llegó cuando le preguntaron sobre el mejor jugador de la historia del Barça y él contestó “Michael” ¿Ninguneó a Messi o un simple error?

Lo cierto es que el nuevo “9” Culé estaba un poco nervioso y corría contra el tiempo en el reto de “los 90 segundos”. Mientras la entrevistadora le estaba preguntando sobre la NBA y su equipo favorito, introdujo la pregunta sobre el mejor jugador de la historia del Barcelona que sin dudas es Lionel Messi. Pero lejos de dar esa respuesta, el polaco contesto “Michael”.

Para algunos fue un error de comprensión en la pregunta e hizo referencia a Michael Jordan el mejor jugador de la historia de la NBA. Lo cierto es que desde el Balón de Oro del 2021 donde el argentino ganó su séptimo trofeo, las cosas quedaron tensas.

En la ceremonia, Messi, sin ánimo de armar polémica, le dedicó unas lindas palabras a Lewandowski diciendo que "el Ballon d'Or que correspondía al 2020 y no se terminó entregando por la pandemia de Covid-19 hubiera sido justo que lo ganara el polaco". Pero Robert no se lo tomo muy bien y declaró que prefería que las palabras de Leo fueran honestas y no vacías.

Ambos cracks del fútbol se verán las caras en el mundial de Qatar 2022 ya que Polonia comparte el grupo con Argentina y será el tercer partido de la Scaloneta el 30 de noviembre a las 16hs.