Confirmado: El Federal A arrancará el 19 de marzo

Mediante un informe y luego de no recibir objeciones por parte de los clubes participantes, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó todos los puntos necesarios para la disputa del Torneo Federal A temporada 2023. El mismo tiene como principales características la fecha de inicio pactada para el 19 de Marzo, la reiteración del formato utilizado en la última temporada, pero con la inclusión de la ventaja deportiva en los playoffs (menos en la final) y la posibilidad ya reglamentada de la promoción ante el equipo de la B Metro (del mal llamado ascenso y medio). Los descensos seguirán siendo cuatro y habrá dos zonas de 17 equipos cada una, que se confeccionarán una vez conocidos los equipos ascendidos desde el Torneo Regional. El encuentro final será en estadio neutral.

En definitiva, el Torneo Federal A temporada 2023, Se estructurará en dos (2) zonas de diecisiete (17) equipos cada una, las que se conformarán oportunamente. Se disputará a través de una Etapa Clasificatoria y una Etapa Eliminatoria, esta última contará de cuatro rondas.

La Etapa Clasificatoria se llevará a cabo por el sistema de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta. Clasifican a la Etapa Eliminatoria del primero (1°) al octavo (8°) de cada zona (Total: 16 clubes).

El Régimen de Descenso será finalizada la Etapa Clasificatoria los clubes que ocupen las posiciones 16° y 17° en cada zona descenderán al Torneo Regional Federal Amateur 2024 (Total: 4 equipos). En todos los casos de empates en puntos de dos o más clubes de la misma zona, a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA.

En tanto, la Etapa Eliminatoria, a los dieciséis (16) clubes clasificados se los ordenará, la posición 1, se le asignará al club que de los dos clasificados en el primer lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el mayor puntaje. La posición 2, se le asignará al club que de los dos clasificados en el primer lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el menor puntaje. La posición 3, se le asignará al club que de los dos clasificados en el segundo lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el mayor puntaje. La posición 4, se le asignará al club que de los dos clasificados en el segundo lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el menor puntaje. La posición 5, se le asignará al club que de los dos clasificados en el tercer lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el mayor puntaje. La posición 6, se le asignará al club que de los dos clasificados en el tercer lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el menor puntaje. La posición 7, se le asignará al club que de los dos clasificados en el cuarto lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el mayor puntaje. La posición 8, se le asignará al club que de los dos clasificados en el cuarto lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el menor puntaje. La posición 9, se le asignará al club que de los dos clasificados en el quinto lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el mayor puntaje.

Mientras que la posición 10, se le asignará al club que de los dos clasificados en el quinto lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el menor puntaje, la posición 11, se le asignará al club que de los dos clasificados en el sexto lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el mayor puntaje; La posición 12, se le asignará al club que de los dos clasificados en el sexto lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el menor puntaje; la 13, se le asignará al club que de los dos clasificados en el séptimo lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el mayor puntaje; la 14, se le asignará al club que de los dos clasificados en el séptimo lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el menor puntaje; la 15, se le asignará al club que de los dos clasificados en el octavo lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el mayor puntaje; la 16, se le asignará al club que de los dos clasificados en el octavo lugar de la Etapa Clasificatoria obtuvo el menor puntaje. En caso de empate en puntos para establecer las posiciones 1° a 16° se aplicará la siguiente metodología de desempate, 1ro. Mayor diferencia de goles, .2do. mayor cantidad de goles a favor, 3ro. mayor cantidad de goles a favor como visitante, en caso de seguir la igualdad se definirá por el 4to punto que es el Sorteo

La Primera Ronda estará integrada con los equipos que ocuparon las posiciones 1° a la 16° del ordenamiento precedente.- Se disputará por eliminación directa, a un solo partido. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera; 1° vs 16°, 2° vs 15°, 3° vs 14°, 4° vs 13°, 5° vs 12°, 6° vs 11°, 7° vs 10° y 8° vs 9°. Actuarán de local las posiciones 1, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8. Los ocho (8) ganadores clasifican a la Segunda Ronda. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, clasificarán a la Segunda Ronda las posiciones 1, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8.

La Segunda Ronda, estará integrada con los ocho ganadores (8) de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido. Los Clubes mantienen el ordenamiento establecido en la Ronda anterior. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera, 1° c 8°, 2° c 7°, 3° c 6° y 4° c 5°. Actuarán de local las posiciones 1°, 2°, 3° y 4°. Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Tercera Ronda.. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, clasificarán a la Tercera Ronda las posiciones 1, 2°, 3°, y 4°.

En la Tercera Ronda, estará integrada con los cuatro ganadores (4) de la Segunda Ronda. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido. Los Clubes mantienen el ordenamiento establecido en la Ronda anterior. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera; 1° c 4° y 2° c 3°. Actuarán de local las posiciones 1° y 2°. Los dos (2) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, clasificarán a la Cuarta Ronda las posiciones 1° y 2°.

En tanto, la Cuarta Ronda: estará integrada con los dos ganadores (2) de la Tercera Ronda. Los Clubes mantienen el ordenamiento establecido en la Ronda anterior- Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral. El enfrentamiento será de la siguiente manera, 1° vs 2°. El ganador Asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2024. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.

El perdedor disputará con un club de la Primera B Metropolitana de la AFA un partido promocional para determinar otro ascenso a la Primera Nacional, Edición 2024 (Boletín n° 6221 de la AFA, del 04.01.2023). Este único encuentro estará bajo la conducción de la AFA.