¿Roberto Rappazzo Cesio presidente del Club Cipolletti?

Hay que buscarle vueltas, agudizar el ingenio y no salirse de la legalidad que marcan los estatutos de la institución, así parece el comportamiento del asesor letrado del Club Cipolletti, doctor Horacio Freiberg tratando de buscar que no se declare en acefalía a la entidad y evitar por estos tiempos un llamado a Asamblea para elección de autoridades. Esta circunstancia determinaría casi la no participación en el próximo Federal A, que se anuncia para comenzar a mediados de marzo. Para que ello no ocurra, luego de que el presidente Pedro Gutiérrez, presentó su renuncia a su cargo por la tarde del miércoles, aduciendo haber recibido dos balazos que impactaron en el frente de su casa. La persona que lo reemplazaría en la presidencia para cumplir el mandato sería Roberto Rappazzo Cesio.

Según informó el abogado del club, Horacio Freiberg, la comisión directiva puede cumplir con los cargos para seguir con sus funciones y también cuenta con autonomía para tomar las decisiones que sean necesarias. “No estamos frente a un caso de acefalía, los vocales y suplentes pueden cubrir los puestos directivos que están vacantes. Son 11 titulares más los suplentes que pueden formar el cuerpo para el quórum” explicó el letrado.

Además, aseguró que quien asumirá la presidencia será Rappazzo Cesio. “Seguramente suba "Bachi" ( por Roberto Rappazzo Cesio), él integra la comisión directiva. Para ser presidente no solo hay que tener ganas, hay que tener una espalda necesaria para poder hacerlo. El presidente que asume sería el que cumpla el mandato hasta el 2023” manifestó Freigber que también fue presidente del club a finales de los 90 y comienzos de este siglo.

El ahora vocal de la comisión directiva, llegaría a la presidencia del club Cipolletti con un pasado cercano en el cargo. Recordemos que Rappazzo Cesio fue presidente en el periodo del 2018 al 2021.

El abogado de Cipolletti explicó que “el club está en concurso bajo la ley 25284, lo que le brinda autonomía en sus decisiones a la comisión directiva. Me puse en contacto con el juez a cargo de la situación y esperamos que el avale esto. El jueves 12 de enero me reúno con él para consensuar la situación” explicó Freiberg. Ante la renuncia del expresidente de club Cipolletti, el letrado declaró: “es una desgraciada circunstancia a la que habrá que buscarle solución. Lamento los hechos de violencia desde lo humano”.

Los dirigentes de Cipolletti, creen poder zafar de esta complicada situación. En las últimas horas se llevaron varias reuniones para "repatriar" dirigentes, colaboradores, socios, simpatizantes y allegados. Suenan fuerte los nombres de Marcelo "Perazzo" Bastías para que nuevamente tome las riendas del fútbol profesional y desde lo deportivo todas las partes quieren sumar a Domingo Perilli como manager o coordinador del fútbol al menos (otros lo quieren como director técnico del plantel profesional), ya que "Mingo" sería la figura que aglutine a los unos y a los otros, en un momento, debido a la urgencia de los tiempos, donde no pueden existir ni grietas ni enfrentamientos de ninguna índole.