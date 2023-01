Pedro Gutiérrez renunció en Cipolletti, le balearon su casa

Otra vez la violencia roza al Club Cipolletti. La institución valletana que atraviesa uno de sus peores momentos de la historia en lo deportivo, institucional y económico ahora se quedo sin presidente. Ayer miércoles Pedro Gutiérrez renunció a su cargo, luego de que en la madrugada de ese día, aseguró que recibió dos disparos en su domicilio.

El dirigente comentó que escuchó dos explosiones provenientes del exterior pasada la medianoche que inicialmente no asoció a algún tipo de ataque. Pero, por la mañana corroboró que tenía dos impactos que serían de bala en el frente de su domicilio, donde habita con su familia.

Gutiérrez hizo la denuncia correspondiente y por la tarde renunció como presidente de Cipolletti. Aunque aún no se puedan establecer relación entre el ataque y su cargo en el club, no es la primera vez que sufre algún tipo de amenaza o acto intimidatorio. Cabe recordar, que el año pasado, una de las facciones de la barrabrava organizó una movilización en los alrededores del club para pedir por su renuncia, se realizaron pintadas y se colgaron banderas en su contra con violentos mensajes por demás intimidatorios..

Sobre lo sucedido el ahora ex titular de la institución remarcó que "no tengo actividad política, ni sindical, ni empresarial, ni comercial, estoy jubilado desde hace tres años. Durante ese tiempo mi actividad solo está relacionada con el Club, debo referenciar lo ocurrido, justamente con esto último".

Cuando sucedió el hecho de las pintadas y carteles en 2022, en una primera instancia, en aquel momento, Gutiérrez decidió apartarse de las decisiones relacionadas al fútbol del club, algo que quedó a cargo de la subcomisión que encabezó Marcelo Bastías. El nuevo dirigente, manejó mejor la relación con la barra denominada "Los Innombrables" (fusión de las históricas facciones La Banda del Tigre y La 69), aunque vale aclarar que la situación nunca fue la mejor y el antecedente de los incidentes ante Independiente de Chivilcoy fuera del estadio por enfrentamiento con la policía le valieron a Cipolletti jugar cinco partidos sin público y en la reanudación del partido ante los bonaerenses hacerse cargo del traslado, estadía (hotel, desayuno, almuerzos, meriendas y cena) de los visitantes con el lógico perjuicio económico.

El ex presidente del Albinegro no quiso dar mayores precisiones de que ocurrió en su casa y su renuncia también se asocia al momento que vive la institución. Gutiérrez habló de un "clima enrarecido, de vacío de poder y de como esto restaba legitimidad a su gestión" apuntando a varias renuncias en los últimos días de otros dirigentes como el vicepresidente primero Sebastián Caldiero, el vocal Horacio Pierucci, otro que se alejó fue el vicepresidente segundo Mauricio Mac Kenzie. Otros que anunciaron su salida de la subcomisión de fútbol son los Rappazzo. Tanto Federico que estuvo a cargo del armado del equipo en temporadas pasadas; como la del ex presidente de la institución y ex Ministro de Economía de la provincia de Rio Negro Roberto "Bachi" Rapazzo Cesio, que adelantaron que no se involucrarían con lo que tiene que ver con el Federal A y actividad profesional del club, recordando que Marcelo Bastías se alejó de la subcomisión el año pasado.

Daba la impresión que Gutiérrez estaba solo, más allá de las versiones que indicaban que se habían acercado un par de ex dirigentes. Pero sabido era, que se presencia no era convocante, muchos no querían participar si el manejaba la cuestión.

Un allegado que no quiso ser identificado comentó a Mejor Informado "la bomba iba a explotar en cualquier momento. No comparto la violencia, ni las agresiones, ni las intimidaciones, pero sabíamos que algo iba a pasar".

A dos meses del inicio del Federal A, Cipolletti está acéfalo. Sin sus máximos dirigentes y referentes. En un lapso de 25 día deberá consolidar una nueva comisión directiva, una subcomisión de fútbol para el sector profesional, contratar un cuerpo técnico, y dada la sangría de jugadores, traer mínimo 20 jugadores para encarar una competencia de 9 meses de actividad. ¿Podrán? ¿Se solucionará?. O como varios creen y estiman es incierta la participación de Cipolletti en el Federal 2023. En semanas se develará la incognita.