Los Pumas sueñan con volver a las semifinales del Mundial

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, enfrentará hoy al duro equipo de Gales con el objetivo de instalarse por tercera vez en la historia en las semifinales de un Mundial, en esta ocasión en la Copa del Mundo que se desarrolla en Francia.



El encuentro de cuartos de final se jugará en el Stade de Marseille, este sábado desde las 12 (hora de la Argentina), con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, con el cual Los Pumas tiene un récord de cuatro triunfos y 10 derrotas. En el caso de quedarse con una victoria, Los Pumas jugarán en semifinales ante el vencedor del partido que animarán Francia y los All Blacks de Nueva Zelanda, también el sábado pero desde las 16 y en el Stade de France.



Si el encuentro finalizara empatado se jugarán dos tiempos suplementarios de 10 minutos cada uno. De seguir la igualdad, se jugará un tiempo suplementario adicional de 10 minutos como máximo con "Muerte Súbita", por lo tanto el que marca puntos gana.



De no haber variantes en el marcador, la definición llegará en un competición de kicks (patadas a los palos) y el vencedor será ganador del partido. Cinco jugadores por equipo patearán de tres posiciones diferente sobre la línea de 22 metros, ejecutando frente a los postes, desde del lado izquierdo y desde el lado derecho.



Los Pumas presentarán dos cambios con relación al equipo que venció a Japón: Tomás Cubelli como medio scrum por Gonzalo Bertranou (en una sorpresiva decisión) y Facundo Isa ingresará en el pack por el desgarrado Pablo Matera.



Argentina logró un trabajoso avance a los cuartos de final. Tras la derrota ante Inglaterra (27-10) en un desafortunado debut a causa de una decepcionante actuación, y los triunfos ante Samoa (19-10), Chile (59-5) y Japón (39-27), cada uno con distinto grado de dificultad según el nivel del adversario, pero evidenciando mejoras en el desempeño.



Tras la fase de grupos queda la sensación de que la Argentina, dirigida por el australiano Michael Cheika, no alcanzó una calidad de juego que se daba por descontada. El equipo comete muchos errores en la salida, pierde muchos balones, se desconcentra, pero esas falencias se disimulan con la categoría individual y el tempo de sus jugadores.



El partido ante Japón que definió la clasificación a cuartos y que fue una especie de octavos de final, permitió el lucimiento del wing Mateo Carreras (autor de tres tries), la mejor versión del medio scrum Gonzalo Camardón, la titánica tarea de los forwards Marcos Kremer y Guido Petti, el centro Santiago Chocobares y un gran Emilino Boffelli.



Cheika llegó con un plan a Francia y no lo cambió con respecto al medio apertura, ya que casi todo su ciclo fue Santiago Carreras y pese a la presión externa, y la gran tarea del tucumano Nicolás Sánchez ante Chile, no lo cambió.

Por su parte, Gales es un equipo avezado, con un pack duro, aguerrido, con una gran defensa y buenas formaciones fijas. Aprovecha las falencias del rival y juega muy bien con el pie. En el pack, Gales también ofrecerá una significativa ausencia, la del tercera línea Taulepe Faletau (nacido en Tonga) quien se fracturó el brazo izquierdo.



No obstante, los galeses dirigidos por un notable entrenador como el neozelandés Warren Gatland, cuentan con un electrizante wing como Louis Rees-Zamitt de solo 22 años, un medio apertura de gran efectividad pateando a los palos como Dan Biggar, –quien regresa tras una lesión– además de llegar más descansado por haber jugado ante Georgia con muchos suplentes.



Los Pumas no pueden cometer los errores que padecieron en la fase de grupos, cada vez que ingresen al campo rival deberán volver con puntos y ser asertivos al patear a los palos. Si no se limitan los errores, Gales los dejará fuera del mundial.

Con Información de Telam