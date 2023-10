Cipolletti ganó en Viedma y clasificó a la segunda fase

En un encuentro raro, extraño, de acciones cambiantes, Cipolletti se impuso a Sol de Mayo por 2 a 1 en Viedma como visitante en el marco de la fecha 35ª -octava de la cuarta y última rueda, penúltima de la fase regular- de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal 2023. Los delanteros Jonatan Palacio y Favio Cabral marcaron los tantos del elenco albinegro, mientras que el neuquino Eber Ramírez señaló el tanto de los locales.

La victoria de los que orienta Darío Bonjour les permitió acceder a la segunda instancia de la competencia, y no dependerá del resultado de mañana entre Olimpo de Bahía Blanca y Santamarina de Tandil, ni de lo que suceda en la fecha final, donde terminará tercero o cuarto. Se metió de lleno nuevamente en la pelea para el ingreso a la Copa Argentina 2024, donde disputa ese último puesto con Sportivo Belgrano de San Francisco, los cordobeses tuvieron fecha libre este fin de semana, tienen 47 puntos, uno más que Cipolletti, que lamenta más que nunca el empate de local ante Germinal de Rawson de local en La Visera.

El primer tiempo arrancó parejo, antes del cuarto de hora inicial, el arquero Facundo Crespo desvió un remate de tiro libre del ex Deportivo Roca e Independiente de Neuquén, Fernando Valdebenito. Y posteriormente, Luis Dezi desaprovechó una buena habilitación del zapalino Fernando Pettineroli, ya que su remate debíl fue controlado por el golero local Turner.

A los 20, gran pase del centenariense Lucas Argüello, el ex CAI de Comodoro Rivadavia puso un gran pase largo y vertical de para Jonatan Palacio. El delantero rosarino picó perfecto al vacío y con un toque por arriba del arquero estableció el primer tanto del cotejo.

Luego llegó lo mejor de los del alto valle. Seis minutos más tarde del gol de apertura, el roquense Alejo Tabares escapó por izquierda, dejó pagando al brasileño Uira Marques y le sirvió el segundo a Favio Cabral, que en el área chica volvió al gol estableciendo el 2-0. Cipolletti pudo y debió irse ganando al entre tiempo por 3 ó 4 goles de diferencia. Palacio asistió a Cabral que se perdió el tercero a los 31', porque en la línea evitó el gol Uira Marques cuando Turnes ya estaba vencido y, de contragolpe, Amarfil y Dezi no pudieron concretar y alargar ventajas, ante un equipo local que deambuló por el terreno de juego.

La noticia mala resultó que Lucas Argüello terminó el primer tiempo lesionado y no pudo volver al campo de juego, por un fuerte golpe en la zona lumbar, por lo que fue reemplazado por el neuquino Alex "Pope" Díaz Borda en el arranque del complemento, donde el desarrollo no cambió y los dos acumularon situaciones. Falló Cabral en una chance muy clara que definió mal y Crespo evitó los goles de Huenchulef y Pata en diferentes remates. Los albinegros no lo podían liquidar. Y de contra a los 17 minutos, en una pelota parada, y tras una serie de rebotes, el local llegó al descuento con un tanto en el área chica del ex Independiente de Neuquén Eber Ramírez, cuando el nativo de Piedra del Águila, aprovechó la desatención de la última línea de la visita.

Promediando el segundo tiempo, entraron Michelena y Funes. Un pase del ex Deportivo Madryn no pudo ser concretado de taco por Palacio, que se encontró con la respuesta de Turnes ante la lujosa e innecesaria definición del ex Newells Old Boys de Rosario.

El Albinegro sufrió demasiado para los espacios que tuvo y las chances que generó. Sol de Mayo fue al frente con sus limitaciones y contó con algunas aproximaciones. Maximiliano Amarfil armó una gran jugada individual con el tiempo cumplido y llegó mano a mano con Turnes, pero su definición con cara interna salió al lado del palo.

En tiempo extra, Crespo apareció con dos atajadas clave que sostuvieron la victoria. Una tras la definición de Ramírez y otra con un remate lejano del ingresado Dietz que rozó en la mano derecha del arquero y pegó en el travesaño.

Demasiado padecimiento para un partido que debió cerrarse en la primera etapa y se terminó complicado en demasía. Pudo haberle costado muy caro.

Síntesis

Sol de Mayo de Viedma: Ignacio Turnes; Jonathan Rivero, Uira Márques, Juan Huenchulef y Matías Kucich; Erick de Jesús, Lautaro Pata, Héctor Morales y Matías Ponce; Fernando Valdebenito y Eber Ramírez. DT: Luis Alfonsín

Cipolletti: Facundo Crespo; Ezequiel Carmina, Elvis Hernández, Manuel Berra y Alejo Tabares; Fernando Pettineroli, Maxi Amarfil y Lucas Argüello y Luis Dezi; Favio Cabral y Jonatan Palacio. DT: Darío Bonjour

Goles: PT 20m. Palacio (C) y 26m. Cabral (C). ST 17m Ramírez (S).

Cambios: ST, al inicio, Alex Díaz por Argüello (C), Juan Manuel Rubio por De Jesús (S), 25m. José Michelena y Guillermo Funes por Cabral y Pettinerolli (C), 27m. Matías Sosa por Valdebenito (S), 35m. Diego Aguirre por Dezi (C), 40 Diego Dietz por Pata (S), 45m. Lautaro Brienzo por Carmona (C)

Árbitro: Gabriel Araujo

Cancha: Sol de Mayo, Viedma