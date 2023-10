Federal A: todo lo que hay que saber de la última fecha

Con Cipolletti como uno de los protagonistas de la última fecha de la Etapa Clasificatoria del Torneo Federal A 2023, este domingo llegará a su fin y 16 equipos irán en busca del ascenso directo a la Primera Nacional y/o del encuentro promocional con un club de la Primera División “B” (la B Metropolitana) de la AFA, para determinar un ascenso a la Primera Nacional (Nacional B), Edición 2024.

Recordemos que clasifican a la Etapa Eliminatoria del primero (1°) al cuarto (4°) de cada zona y serán 16 equipos los que accedan a la siguiente instancia. La Primera Ronda estará integrada con los equipos que ocuparon las posiciones 1° a la 16° del ordenamiento, Se disputará por eliminación directa, a un solo partido. Actuarán de local las posiciones 1, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8°. Los ocho (8) ganadores clasifican a la Tercera Ronda. Habrá ventaja deportiva, ya que en caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, clasificarán a la próxima instancia las posiciones 1, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8ª.

Antes de jugarse la fecha del domingo, los enfrentamientos serán de la siguiente manera, 1° Olimpo (Bahía Blanca) (L) vs. 16°, 2° Douglas Haig de (Pergamino) (L) vs. 15°, 3° (L) vs. 14°, 4° (L) vs. 13°, 5° Villa Mitre (Bahía Blanca) (L) vs. 12°, 6° (L) vs. 11°, 7° (L) vs. 10°y 8° (L) vs. 9°.

El ordenamiento es de la siguiente, del 1° al 4°: Los 4 primeros de cada zona ordenado de acuerdo a los puntos obtenidos, del 5° al 8°: Los 4 segundos de cada zona ordenado de acuerdo a los puntos obtenidos. Luego, del 9° al 12°, los 4 terceros de cada zona ordenado de acuerdo a los puntos obtenidos, (aquí está instalado Cipolletti), del 13° al 16°, los 4 cuartos de cada zona ordenado de acuerdo a los puntos obtenidos. En caso de empate en puntos para establecer las posiciones 1° a 16° se aplicará la siguiente metodología de desempate, 1ª por mayor diferencia de goles, 2ª mayor cantidad de goles a favor, 3ª, mayor cantidad de goles a favor como visitante y finalmente la cuarta opción será el sorteo.

El ordenamiento a falta de 1 fecha, es el siguiente, lo único definido es que Olimpo será 1º, Douglas Haig el 2º y Villa Mitre el 5º. El resto puede variar. Las posiciones están de la siguiente manera: 1º Olimpo de Bahía Blanca, 69 puntos +38 de diferencia ya definida su posición, 2º Douglas Haig de Pergamino, 66 +21 ya definido, 3º Gimnasia y Tiro de Salta, 59 +15 – fecha libre (aún puede ser 3º o 4º) y 4º Club Ciudad de Bolívar, 58 +20 (aun puede ser 3º, 4º o 6º).

En tanto, 5º Villa Mitres Bahía Blanca, 64 +36, ya definido, 6º Deportivo Argentino Monte Maíz, 55 +24 (aun puede ser 4º o 6º), 7º Central Norte Salta, 49 +9 (aun puede ser 7º u 8º) y 8º Independiente de Chivilcoy, 49 +6 (aun poder ser 7º; 9º, Juventud Unida Universitario San Luis, 50 +10 (aun poder ser 9º o 10), 10º Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 47 +11 (aun puede ser 7º, 8º, 10º o 13º), Cipolletti, 46 +1 (aun puede ser 10º o 11º), el resto de los equipos que aun no están clasificados ocuparan las plazas restantes (12º a 16º) y 12º Boca Unidos, Corrientes, 43 -6.

En tanto, los cuartos, hoy es, 13º Sportivo Las Parejas, de Santa Fe, 44 +3, 14º San Martín de Formosa 43 +6, 15º Sansinena de General Cerri, 43 +-0 y 16º Huracán Las Heras de Mendoza, 42 -10.

En cuanto, a los descensos confirmados de Liniers de Bahía Blanca (Zona 1) y Sportivo Peñarol de Chimbas de San Juan (Zona 2) queda definir la Zona 3, a una jornada del final, está 7º Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 35 puntos, visita a Sportivo Belgrano de San Francisco, partido que importa y mucho a Cipolletti, que en caso de ganarle a Olimpo, y que los cordobeses no sumen de a tres, Cipolletti lo superará en las posiciones y accederá a la Copa Argentina 2024, luego se ubican 8º Unión de Sunchales, 34 puntos, recibe a Deportivo de Pronunciamiento, que esta eliminado y 9º Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, 33 unidades, que será local de Sportivo Las Parejas, que se juega la clasificación.

La Zona 4, luchan por permanecer en la categoría, quién se ubica 8º Crucero del Norte de Misiones, con 33 unidades, recibe a San Martín de Formosa, que se juega la clasificación y 9º Juventud Antoniana de Salta, con 31, que será anfitrión del eliminado Sarmiento de Resistencia.

Debemos aclarar que ante igualdad en puntos en la posición 9º (novena), se deberá jugar un partido desempate en cancha neutral.