Lía Salgado contó la verdad de su historia de amor con Néstor Kirchner: “Nunca fue amistad…”

Hace algunos años salieron a la luz rumores sobre la posibilidad de que Néstor Kirchner y Lía Delgado hayan tenido un romance en su juventud, justo antes de comenzar a salir con Cristina. Ante esto, fueron a buscar la palabra de la protagonista, quien contó la verdad de esta situación.

Desde Bondi Live, Ángel de Brito contó que su movilero había conseguido una nota con Lía Delgado en la que habló sobre Néstor Kirchner y la verdad de su romance: “Vamos a hablar con Lía Delgado, que está del otro lado de la palmera. Lía conoce a los Kirchner desde cero, estudiaron juntos, fue amiga de Néstor Kirchner y se desencantó”.

“Yo con Néstor tenía una amistad, con Cristina no. Nunca tuve una amistad. La conocí por Néstor, pero a Néstor sí lo conocí”, comenzó diciendo la periodista sobre esta relación que comenzaron de jóvenes.

“Lo conocí a los 18 o 19 años, él tendría veintipico. Y qué se yo, nos reíamos todo el tiempo, no sé que decirte…”, expresó la periodista ante las consultas sobre cómo era el vínculo que mantenían por esta intimidad de su amistad en la que siempre estaban compartiendo momentos juntos, muy divertidos.

“Me marcas esto de que a Cristina la conocí pero ‘Hola y chau’, ¿por qué sentís que capaz no se dio? Hubo algún otro tipo de vínculo más allá de…”, indagó el periodista, haciendo una clara alusión a los rumores de romance que los envolvieron desde hace años.

Sin embargo ella aún no se percataba de que le preguntaban por un posible romance: “Y no sé, porque en ese momento yo no la conocía, porque nosotros estábamos militando juntos y Cristina no estaba con nosotros. No sé si estaba con alguien. No tengo ni idea porque no la conocía yo, la conocía otra gente amiga pero yo no, así que no sé nada”.

Ante esto, el periodista fue al hueso: “¿Y cómo vivían esto de los rumores de un supuesto romance?”. A lo que ahí Lía Delgado se horrorizó por esta posibilidad: “¿Entre quién? ¿Néstor y yo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién dijo eso? No, ni ahí, pero jamás. Era un amigo, yo hago las diferencias claras. Si tengo un amigo, sos un amigo”.