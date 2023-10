No pudo en la final, pero La Garra sumó una plateada

El domingo fue día de medallas para Argentina en los Juegos Panamericanos y, aunque querían ir por el oro que las depositara en París 2024, la selección de handball femenino ya tenía una presea asegurada. Finalmente fue derrota para La Garra 25-18 frente a Brasil, que se consagró en el certamen panamericano por séptima vez consecutiva, sacó boleto a los Juegos Olímpicos.

Las dirigidas por Eduardo Gallardo salieron a jugarle de igual a igual al último campeón (las brasileñas vienen conquistando el oro desde Winnipeg 1999), pero ese golpe por golpe fue efectivo sólo durante la primera parte del duelo, porque la Verdeamerelha después no perdonó y fue sacando una diferencia irremontable. Brasil que llegó al certamen sin varias de sus figuras, se quedaría una vez más con la dorada y el ticket a los Juegos Olímpicos.

uD83EuDD3E???#Handball ¡Medalla de plata para la "Garra"!



Con la cordobesa @ShulaGavilan en el equipo, #Argentina cayó ante uD83CuDDE7uD83CuDDF7#Brasil por 30 a 18, obteniendo el uD83EuDD48segundo lugar en el podio.



Tras la goleada a Puerto Rico 46-17 y las victorias con autoridad ante Chile, Canadá y Paraguay en semis, a La Garra no le alcanzó pese a la confianza que acarreaban. No obstante, el balance que hace Giuliana Gavilán es positivo: "No es fácil conseguir esto. Fueron 5 partidos en 6 días y estamos enteras, que es muy importante. Es un orgullo terrible estar acá".

Desde su primera final, en Santo Domingo 2003, Argentina ha estado en otros cuatro duelos definitorios pero la racha ante Brasil sigue sin poder romperse. Pese a hacer otro muy buen papel, el sueño del oro y el pasaje olímpico (solamente alcanzado en Río 2016 porque las campeonas eran locales) de La Garra tendrá que esperar cuatro años más.