El neuquino Rubens Sambueza sueña con el ascenso

A sus 39 años, Rubens Sambueza mantiene intacta su calidad y las ganas de seguir haciendo historia, esa que lo llevó a ser reconocido en River, pero también en Flamengo de Brasil, Pumas, Estudiantes, Tecos, América, Pachuca, Toluca y Atlético San Luis, de México.

Por estos días, es pieza clave de Deportivo Maipú, conjunto mendocino que está a sólo dos pasos de volver a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

El sábado pasado, con su tanto de penal frente a Temperley, ayudó al Botellero a dar vuelta la serie y asegurarse un boleto para las semifinales del reducido por el ascenso.

Eso no lo es todo: también alcanzó los 17 goles más asistencias en 29 partidos disputados en la Primera Nacional.

A comienzos de 2023, justo 20 años después de su debut, Deportivo Maipú se convirtió en el segundo club argentino en prepararle un contrato a Sambu, quien en octubre de 2013 se nacionalizó mexicano.

El cruzado sabía a principios de año que el objetivo estaba claro: volver a la máxima categoría. Y ahora está a solo dos pasos de conseguirlo.

Es que el Reducido de la Primera Nacional 2023 está por terminar ya que entró en instancias definitorias y tras los cotejos jugados ayer se conocieron los otros semifinalistas.

Los cotejos entre los cuatro conjuntos que buscarán el último ascenso son; Deportivo Riestra, Almirante Brown, Estudiantes (RC) y Deportivo Maipú. Al igual que ocurrió en cuartos de final, serán a doble partido, de local y visitante, definiendo la serie en su casa el equipo mejor posicionado en la tabla general. Si la serie termina igualada, pasará a la semifinal el mejor ubicado.

No obstante, la final cambiará el formato: a partido único en cancha neutral. En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputará media hora más en dos tiempos de 15. De persistir el empate, el ascenso se definirá en penales.

Si bien todavía no fue confirmado se espera que las semifinales entre Deportivo Riestra vs. Almirante Brown y Estudiantes (RC) vs. Deportivo Maipú se lleven a cabo a partir del viernes 17 al lunes 20 de noviembre -los partidos de ida-, mientras que los de vuelta se realizarían la semana siguiente (entre el 24 y el 27 del corriente mes).