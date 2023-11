Con Barco en duda, Herrón perfila el once ante Estudiantes

Boca se jugará una gran carta para la clasificación a la próxima Copa Libertadores en el duelo de semifinales de Copa Argentina del miércoles ante Estudiantes. Para el compromiso, el entrenador Mariano Herrón tiene la gran incógnita de si podrá contar o no con Valentín Barco desde el comienzo, ya que el juvenil es duda por una molestia muscular.

El juvenil Xeneize terminó la práctica de ayer con una dificultad muscular en el aductor izquierdo, y si bien los estudios que se hizo en el día de hoy no arrojaron una lesión, su presencia desde el inicio ante el Pincha aún no está confirmada. Barco se realizará un nuevo estudio para confirmar el diagnóstico y mañana Herrón decidirá si lo incluye o no entre los once. En puerta para reemplazarlo están Ezequiel Bullaude o el juvenil Jabes Saralegui.

En otras novedades, con quien sí puede contar Herrón para el miércoles es con Pol Fernández, que ayer entrenó diferenciado por una molestia pero hoy trabajó a la par y sería titular. Además, otros dos que vuelven tras problemas musculares que los dejaron afuera del duelo ante Newell's son Marcos Rojo y Ezequiel Fernández.

Quienes no estarán ante Estudiantes son el colombiano Frank Fabra, que se recupera de una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y Edinson Cavani, cuya lesión ante Newell's fue un desgarro del recto anterior izquierdo que lo tendrá por lo menos dos semanas afuera. Quien ingresaría en lugar del uruguayo sería Lucas Janson.

De esta manera, entre bajas, dudas y reincorporaciones, el equipo que Herrón tiene en mente para las semis de Copa Argentina ante Estudiantes es el siguiente: Sergio Romero, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Pol Fernández, Barco o Bullaude; Miguel Merentiel y Janson.