El colombiano ex Boca que bancó a Fabra: "No es culpable de todo"

El mar de repercusiones tras la derrota de Boca ante Fluminense dejó a Frank Fabra, expulsado durante el tiempo extra por agredir a un rival, como el principal apuntado. Pese a esto, el lateral colombiano recibió ayer el respaldo del vicepresidente Juan Román Riquelme, que afirmó que el futbolista "quiere mucho a nuestro club e hizo mucho por llegar a la final".

A este apoyo se sumó también Fabián Vargas, ex futbolista de Boca y campeón con el Xeneize en cuatro locales y dos ediciones de Copa Sudamericana. "Estas horas deben haber sido muy difíciles para Frank especialmente por la irresponsabilidad que tuvo en esos últimos minutos. Pero lo que no entiendo es por qué se habla sólo de Fabra y no del contexto del partido. Le están echando la culpa de la derrota y a él lo expulsaron con el 2-1 de Kennedy ya hecho", comenzó la defensa de su compatriota.

El ex internacional colombiano sostuvo que está mal buscar un chivo expiatorio y apuntó contra la estrategia de Boca en la final: "Siento que se está buscando un responsable puntual y no es así. Fabra no es el culpable de todo. Hay que pensar en el funcionamiento del equipo o el planteamiento del partido, que para mí fue erróneo. Boca le facilitó el trabajo a Fluminense y no buscó hacerle daño desde el principio. Para hacer un análisis hay que hacerlo mucho más completo", afirmó.

Además, hizo un guiño a Riquelme por el apoyo a Fabra en la conferencia de ayer: "Me encanta el respaldo que le está dando, porque entiende que esto no es de un sólo jugador. Yo siento que están cargando todos los cañones contra él y no tiene por qué ser así".

Por último, Vargas habló sobre Almirón y afirmó que su renuncia lo sorprendió pese a la derrota en la final: "La verdad que es un golpe muy duro, yo mismo lo viví en su momento, pero pensé que iba a terminar la temporada porque todavía tiene muchas cosas en juego. Quizás pensó que su mensaje no estaba calando y por eso decidió renunciar" concluyó el colombiano de 43 años.