Messi: "No pienso en el Mundial ni tampoco digo que no voy a estar"

Messi no descarta el Mundial 2026. Lionel habló para la serie de Star+ sobre los campeones del mundo y aseguró que no se ve 100% afuera del 2026. "En lo único que pienso es en llegar bien a la Copa América", dijo. Foto: AFP

Lionel Messi disfruta su momento más alto con la Selección Argentina y es por eso que siempre ronda alrededor de él la ansiedad por saber si estará en el próximo Mundial 2026, al que llegaría con 39 años. El capitán argentino dio su testimonio en Campeones: Un año después, la serie de Star+ sobre los campeones de Qatar 2022 y charló sobre su futuro en la Scaloneta, además de recordar muchos momentos del camino a la conquista de la Copa del Mundo.

"No pienso en el Mundial ni tampoco digo 100% que no voy a estar porque puede pasar de todo. El tiempo dirá si estoy o no", contó, y además comentó sobre el cambio de parecer que tuvo después de ganar el Mundial: "Parecía que después de Qatar me retiraba, pero todo lo contrario: ahora quiero estar acá más que nunca. Después de haber pasado tantos años sufriendo, hoy quiero disfrutarlo. En lo único que pienso es en llegar bien a la Copa América, pelearla otra vez y tratar de ser campeones".

Además de esta reflexión sobre su futuro, Messi habló sobre cómo disfruta el tener el completo aval de la opinión pública en Argentina: "En un momento fui cuestionado por la gente también por lo que se decía en la tele o se leía y haber cambiado eso para mí es un triunfo", y añadió, con una visible sonrisa: "Hoy el 95 o el 100 por ciento de los argentinos me quiere y para mí eso es una hermosura".

Junto con estas declaraciones sobre su presente en la Selección, estuvieron presentes los recuerdos sobre Qatar 2022, particularmente dos cruces que Messi tuvo en cancha. El primero fue con Robert Lewandowski, que había dicho que le hubiese gustado que las palabras de Lionel "fueran honestas" cuando el astro argentino ganó el Balón de Oro en 2021 e hizo un párrafo aparte para reconocer el año del delantero polaco, que no recibió el premio porque France Football canceló la entrega de ese año.

"Me habían molestado las declaraciones que había hecho, porque cuando gané el Balón de Oro y dije lo que dije lo sentía de verdad", comentó Messi, que aprovechó un momento de aquel partido para transmitirle su malestar. Igualmente, luego aclaró que actualmente la relación con Lewandowski es buena: "Después del partido con Polonia nos cruzamos y lo hablamos, y la verdad fue un malentendido. Cuando fue al Barcelona, hablamos, nos cruzamos con él estando en el club y quedó todo bien".

Otra de las historias controvertidas de Qatar 2022 fue el conflicto con Louis Van Gaal, el técnico neerlandés, que calentó la previa de aquel duelo de cuartos de final con sus declaraciones, y a quien Messi le dedicó el 2-0 parcial de la Selección con el festejo del Topo Gigio a lo Juan Román Riquelme. "Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se falta al respeto al rival. Yo nunca fui así. Dentro de la cancha pasan un millón de cosas y queda ahí. Creo que (Van Gaal) lo hizo un poco a propósito, el arquero también había hablado. Esas cosas a mí no me gustan" dijo sobre la controversia en aquel duelo que Argentina ganó por penales.

Pese a su enojo con Van Gaal y los neerlandeses, la Pulga confesó haberse arrepentido del festejo: "Me arrepentí apenas lo hice. Dije 'qué p...'. Y es más, pensé 'lo único que falta ahora es que nos empaten el partido, que no ganemos', porque suelen pasar esas cosas". Afortunadamente, y pese a que Países Bajos empató, el final terminó siendo feliz para la Selección.

Por último, no podía faltar el recuerdo de Diego Maradona, al que Messi contó que tuvo presente durante todo ese mes del Mundial: "Siempre está presente el Diego, porque estamos jugando con la Selección y cuando estás jugando con la Selección él está presente. En las canciones de la tribuna, en la gente que lo nombra o tiene un recuerdo de él. Durante todo el Mundial siempre está presente", recordó el capitán argentino, volviendo a dedicar unas palabras a la memoria del ídolo.