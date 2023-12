Demichelis: "Es la transición más difícil de la historia"

Tras la derrota y eliminación por penales ante Rosario Central en semifinales de la Copa de la Liga Profesional, Martín Demichelis habló en la conferencia de prensa y dejo su parecer sobre el cotejo perdido y también sobre las críticas recibidas.

"Está claro que estoy muy dolido como el resto del plantel, como el mundo riverplatense. Partiendo de que el ADN de River es ganar, gustar y golear; cuando no ganas, no goleas, posiblemente tampoco gustes” analizó de entrada el técnico

“De nada sirva seguramente mis explicaciones pero estoy acá para responder inquietudes o dudas. Creo que hicimos un muy pero muy buen primer tiempo neutralizando a un equipo que es seguramente de los mejores contragolpeadores del fútbol argentino, los neutralizamos, fuimos protagonistas, fuimos dominantes, fuimos el equipo que intentó hacer más rápido el juego. Nos faltó certeza, nos faltó el gol”, se sinceró Demichelis en la continuidad de la charla con los medios

“Nunca quisimos llegar a los penales, lamentablemente no pudimos convertir. El 2023 no fue el año de River en los penales. Estoy dolido como todos los jugadores y como todo el mundo riverplatense", remató.

Apesadumbrado y con la amargura lógica por el resultado adverso, Micho expresó; El hincha de River está acostumbrado a exigir simpre mas, me formé en River y lo sé y siempre lo dije aun ganando, cuando recordé que River no solo exigía ganar sino jugar bien. Logramos algo que no es fácil, corríjanme pero se ganó la Liga en 2008, 2014 y 2021 y nosotros lo logramos en siete meses, recordó.

“Lo de la Copa Argentina y Libertadores dolió porque había mucha ilusión. Entramos en un mal comienzo de esta Copa de la Liga, nos reacomodamos en partidos posteriores, tuvimos un mal noviembre y le ganamos el otro día a Belgrano. Hoy buscábamos la final para jugar dos en siete días… El hincha está en todo su derecho de no estar contento hoy, pero creo que se hicieron cosas bien. Seguramente con la decisión de Marcelo (Gallardo) de haberse ido de la institución, la transición mas difícil de la historia por todo lo que significaba. Hay que seguir trabajando y creyendo". sentenció