Independiente y Marabunta, campeones del Hockey zonal

Cerró el torneo Integración de Hockey 2023 en su Linea A con finales en diferentes escenario se conocieron las y los campeones de las categorías y primera. Marabunta se quedó con la corona en damas, Independiente en Caballeros, mientras que Alta Barda festejó en dos categorías formativas.

Los mejores de la fase regular definieron los campeones. En Los Perales de Allen, Marabunta RC superó a Independiente por 1-0, con un tanto de penal y le arrebató la corona del integración. Para las rojas fue el segundo subcampeonato del año.

El tercer puesto fue para Neuquén Rc, que en el último cotejo se impuso a Alta Barda, cerrando campeonas del provincial y ahora en el podio del Integración.

En Caballeros, Independiente se quedó de gran forma con la final por 3-1 sobre San Jorge. Comenzó ganando el equipo de Centenario con tanto de Agustín Bello, y en el complemento dos golazos de Passot, más uno de Luciano Huenulao, dieron vuelta el cotejo para los neuquinos.

Tercer lugar para Chos Malal que derrotó a Marabunta por penales, luego de levantar un cotejo que perdía 1-3. El elenco del norte de la provincia cerró un gran año del integración que reúne a los equipos de Neuquén y Rio Negro.

En Intermedia damas, Independiente también festejo, se impuso a Roca por 2-0 en cancha de Limay, Flor Puricelli y Lourdes isolabella los tantos del triunfo. El tercer lugar del podio fue de Los Perales de Allen

Para formativas, Alta Barda fue campeón en Sub 14 y Sub 16, mientras que en Sub 19 la corona quedó para Los Perales.