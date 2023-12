¿DT o espía? Así controla Luis Enrique las salidas de los jugadores de PSG

Tras la ida de Lionel Messi y Neymar, la reestructuración del PSG tiene a Luis Enrique como capitán del barco sabiendo que debe lidiar con personalidades como la de Kylian Mbappé, la gran figura del equipo. Luego de clasificar ayer a octavos de final como segundos en su grupo en Champions League, se conocieron algunos curiosos métodos que usa el español para controlar las salidas nocturnas del plantel.



Según la prensa de Francia, Luis Enrique tiene desplegados espías a lo largo de París para supervisar clubes nocturnos y bares, así como también gente que monitorea las redes sociales de sus jugadores. Esta vigilancia permite tanto al DT como al club estar al tanto de las salidas y el comportamiento de los jugadores también fuera del ámbito profesional.

uD83DuDDE3? Luis Enrique se viene arriba tras conseguir el pase a octavos de la Champions con el PSG pic.twitter.com/smdJ2xW4DB — MARCA (@marca) December 14, 2023

Esto no significa que en PSG no haya espacio para la vida privada de los jugadores, ya que se permiten momentos de relajación siempre que no haya interferencias con el rendimiento deportivo. Otro de los controles estrictos del entrenador español tiene que ver con la puntualidad: es obligatorio que todos los miembros del plantel firmen a diario una hoja de asistencia cuando llegan al centro de entrenamiento de Poissy.

Y hay más. Luis Enrique se ampara en el uso de una máquina DEXA para medir la composición corporal de los jugadores, supervisada por el nutricionista Juan José Morillas. Además, hay bajada de línea sobre la dieta para que cada futbolista mantenga su peso, situación que por ejemplo condicionó la salida de Marco Verratti, quien fue advertido de que no sería tenido en cuenta hasta alcanzar su peso óptimo.

Estas estrictas medidas del entrenador español son respaldadas tanto por el presidente Nasser Al-Khelaïfi como por el director deportivo Luis Campos. Por ahora, PSG se recuperó de un mal inicio en Ligue 1 y la lidera, y ayer zafó por poco del papelón de quedar fuera de la Champions en grupos. ¿Triunfarán los métodos del ex seleccionador de España?