Ángel Cabrera retornó al golf tras más de dos años preso

Ángel Cabrera tuvo enormes logros dentro del golf y luego un oscuro período que lo llevó a cumplir una condena de 32 meses en diferentes cárceles de la Argentina y Brasil. A los 54 años y luego de salir de prisión, el cordobés retomó lo que mejor sabe hacer, retornando oficialmente en el Abierto del Litoral 2023, en Rosario.

Pato fue detenido en Brasil como prófugo. Por una condena unificada de violencia de género, seis meses en una prisión de Río de Janeiro y luego fue trasladado a un pabellón en el penal de Bouwer, Córdoba. El periplo final de su condena fue en la Colonia Abierta Monte Cristo, una cárcel a 20 kilómetros de la capital de Córdoba donde se dedicó a hacer actividades agrícolas y ganaderas hasta cumplir dos tercios de la sentencia y salir con libertad condicional.

Cabrera fue campeón en el US Open de 2007 y el Masters de Augusta en 2009, además de integrar el Top Ten del Official World Golf Rankings. Su trayectoria lo tuvo cerca de integrar el Salón de la Fama, pero aparecieron los problemas: lesiones en una muñeca y un codo, vínculos sentimentales muy conflictivos y su batalla contra el alcohol. Primero trajeron resultados deficientes, luego su vida se salió de control.

Tras una preparación previa, en su Villa Allende natal primero y en Mendoza después, Cabrera retomó la acción en el mencionado Abierto del Litoral. En la primera vuelta firmó el par de la cancha. En la segunda tuvo su mejor marca en muchísimo tiempo con 66 golpes (-5), para desde hoy buscar meterse entre los primeros del torneo.

El Pato se mostró entusiasmado con el retorno y ya tiene planes para 2024: "La semana que viene voy a la Embajada de Estados Unidos para ver si me renuevan la visa. Si me la renuevan, armo el calendario para arrancar el Champions Tour (gira norteamericana de veteranos) y combinar con el circuito de Europa, donde por suerte ya me habilitaron para jugar", contó en una entrevista a la La Nación.

Por otra parte, hubo contactos entre directivos del PGA Tour y el Korn Ferry con dirigentes de la Asociación Argentina de Golf por Cabrera. Los norteamericanos determinarán si el Pato podrá volver al Champions Tour luego de revisar toda la documentación legal y comunicar oficialmente sobre si el cordobés está en condiciones de volver a ser miembro.