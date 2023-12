Todo por definir en la última fecha del Regional Amateur

Se jugó la fecha 5 del Torneo Federal Regional Amateur de fútbol. La zona de los neuquinos quedó con todo para definir en la última jornada: Maronese ganó en el Oeste y volvió a la vida, Alianza lo igualó en el final y mantuvo abierto el grupo 8, mientras que La Amistad goleó en Bariloche y es líder absoluto.

Solo cuatro elencos sacaron pasaje a octavos, Rincón, La Amistad, Roca y Villalonga tiene su lugar asegurado, quedando una sexta fecha atractiva buscando el resto de los boletos a octavos.

La zona 7 lo tiene al León del norte líder absoluto, superó a San Patricio por 3-0 y dejó todo abierto ya que Maronese se recuperó en casa y con un 1-0 sobre Alas de Bariloche, volvió a la vida. Los tres equipos tienen chance de clasificar en la última jornada.

En el 8, se estaba resolviendo los clasificados, pero un gol de Alianza sobre el final, dejó vivo a todos y con definición en el próximo domingo. Vecinal superó en Valentina a Centenario 1-0 y quedó a un paso, mientras que en Cutral Co, el Celeste se lo igualó en el final a Independiente 1-1.

Por otro lado, Pillmatun también volvió a la vida y se prende en la pelea por la clasificación. De local superó a Catriel por 1-0 y sique con chances de clasificar en el grupo 9 que tiene como líder absoluto a La Amistad, que goleó en su visita a Estudiantes de Bariloche por 4-0. En la última se define quien acompaña al equipo de Cipolletti.

En el 10, se definía quien se quedaba con el 1 entre Roca y Villalonga, ambos ya clasificados y que no se sacaron ventaja ya que en Viedma igualaron en cero, quedando ambos con 11 unidades. Juventud Agraria completó con goleada 6-0 sobre Mallín Nehuén.

En la última: Maronese vs Rincón; Alan vs San Patricio en el grupo 7. El 8 se define entre Centenario ante Independiente; y Vecinal recibiendo a Alianza. El 9 tendrá a Catriel vs La Amistad; y Pillmatun recibiendo a Estudiantes. Mientras que en el 10, Roca visita a Mallín Nehuen y Villaloga recibe a Juventud.

Posiciones:

Zona 7: Rincón 13, San Patricio 5, Maronese 5, Alas 3

Zona 8: Vecinal 9, Independiente 7, Alianza 6, Centenario 5.

Zona 9: La Amistad 15, Catriel 5, Estudiantes 4, Pillmatún 4.

Zona 10: Villalonga 11, Roca 11, Juventud 3, Mallín Nehuen3.