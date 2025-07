El gobierno rionegrino ratificó que no reintegrará los descuentos por paro y crece el malestar en UnTER

La tensión entre el Gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER se profundiza en la antesala del regreso a clases tras el receso invernal. La vocal gubernamental del Consejo de Educación, Romina Procoppo, confirmó que no se devolverán los días descontados por paro, en línea con la política sostenida desde el inicio de la actual gestión. “Día no trabajado, día no pagado”, reiteró la funcionaria, en respuesta al pedido del gremio de reintegrar los haberes descontados durante las medidas de fuerza realizadas en junio: “UnTER solicitó que se evalúe la devolución de los días descontados por paro. Sin embargo, volvemos a manifestar que, desde el inicio de esta gestión, es una política de gobierno establecida por el gobernador y la ministra: día no trabajado, día no pagado. Por lo tanto, no se realizarán devoluciones”, ratificó.

La decisión generó malestar en el sector docente, que ya había advertido que el inicio del segundo tramo del ciclo lectivo podría verse afectado si no se alcanzaba un acuerdo salarial satisfactorio.

Durante la última reunión paritaria, el Ejecutivo presentó una propuesta salarial para el trimestre julio-septiembre, que incluye incrementos del 1% al básico en cada mes, sumas fijas de $20.000 en julio, $10.000 en agosto y $10.000 en septiembre por cargo, y un bono adicional de $40.000 por agente a liquidarse en la última semana de julio. También se ofreció una mejora en el ítem de movilidad docente, destinado a quienes se trasladan entre localidades.

El Congreso Provincial de UnTER, que se reunirá este viernes en Roca, será clave para definir si se acepta la propuesta o se ratifica el paro de 48 horas previsto para el lunes 21 y martes 22 de julio. En su último encuentro, el gremio había advertido que, sin una propuesta superadora, no se garantizaría el inicio de clases tras las vacaciones. La secretaria general Silvana Inostroza expresó que “la decisión de descontar los días de paro no hace más que alejar la posibilidad de un acuerdo que permita dar continuidad al ciclo lectivo con normalidad”.

