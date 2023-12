¿Se la juega? Demichelis podría convocar a Ruberto en River

Agustín Ruberto fue uno de los destacados en el paso de Argentina por el Mundial Sub-17 de Indonesia al establecerse como goleador del certamen con ocho tantos. Tras su gran rendimiento, Martín Demichelis no solamente lo sumó a los entrenamientos con el primer equipo, sino que está considerando que el delantero esté entre los suplentes el sábado ante Rosario Central debido a que Miguel Borja no llegará a disputar el partido.

Ante la baja del colombiano, que se desgarró el aductor en la última fecha de la Copa de la Liga, el único centrodelantero con el que cuenta Demichelis es Salomón Rondón, por lo que el entrenador tendría muy presente la posible incorporación de Ruberto, a quien tiene muy bien valorado (más aún tras su actuación con Argentina), a la concentración para el duelo de semis.

Ruberto ganó el Botín de Oro que consagra al goleador del Mundial Sub-17, al marcar ocho tantos en siete partidos disputados incluido un hat-trick ante Alemania en las semifinales. Además, capitaneó a Argentina en el partido por el tercer puesto, donde el combinado nacional cayó ante Mali.

Además de comenzar a entrenar con River y de una posible convocatoria para este fin de semana ante Rosario Central, se habla también de que el goleador será citado por Demichelis a la pretemporada del plantel profesional en Estados Unidos. "Por ahora no me llegó nada, estoy esperando a que me digan", soltó cuando le preguntaron tras llegar a Ezeiza de su participación con Argentina.