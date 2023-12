Javier Milei tiene su top tres de goles gritados por Boca

Javier Milei viene mostrando últimamente su lado futbolero al hablar de Boca en cada oportunidad que se le presenta. En este contexto, el político reveló cuáles fueron sus goles más gritados en el Xeneize.

Una de las alianzas que Javier Milei forjó de cara al balotaje presidencial ante Sergio Massa fue la de Mauricio Macri, una unión estratégica por los votos, pero que también tiene otro trasfondo, ya que el ex Presidente del país está presente en la fórmula con Andrés Ibarra para las elecciones presidenciales en Boca.

En este contexto, quizás por una devolución de favores o simplemente por una mera coincidencia, Milei cada vez que puede se mete en el mundo Boca a través de su cuenta de Twitter, donde ya confesó que quiere que Martin Palermo sea el nuevo entrenador, lo que es tácitamente un apoyo a Macri, ya que sería el DT en caso de ganar.

Es por esto que un seguidor le preguntó a Milei cuáles fueron los goles más gritados de Boca, a lo que el Presidente electo respondió: "Junto al gol de la muleta (noche en la que por muy poco no me caí del palco a la cancha), los goles al Real Madrid en Tokio son los tres goles que más he gritado en mi vida", afirmó.

Presidente @EmmanuelMacron muchas gracias por su foto con la camiseta de Boca Juniors con mi frase VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/p0oxlxYrb7 — Javier Milei (@JMilei) December 8, 2023

Por estos días también trascendió una foto en la que el flamante Presidente electo de la Argentina, le regaló una camiseta de Boca con dedicatoria a Emmanuel Macrón, Presidente de Francia.