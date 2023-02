¿Un campeón del mundo está aburrido?

La vida de todos los argentinos cambio desde aquel 18 de diciembre del 2022 cuando la selección nacional conquisto la tercera estrella en Qatar. Pero los 26 futbolistas, que fueron los protagonistas, sin duda fueron lo que experimentaron un vuelco en sus realidades de 360° aunque uno de ellos ya lo desmintió.

Una de las figuras del mundial, que se gano la titularidad en el 11 campeón tras crecer en el torneo fue Alexis Mac Allister. El pampeano hizo una entrevista en el diario Daily Mail. y declaro que "Mi vida es la misma vida aburrida de siempre”. Una frase que sorprendió a todos, pero el se encargó de aclarar que vive la misma rutina de siempre: entrenar, tomar mate y ver fútbol.

"Me reconocen más, eso es cierto. Soy de una ´ciudad´ que se llama La Pampa (sic) y seis meses antes del Mundial, estaba en medio del aeropuerto de allí y solo una persona me reconoció. Después del Mundial, volví a La Pampa y había 20 mil personas esperándome en el aeropuerto. Así que eso fue un cambio en la vida"

Otra de las declaraciones del pampeano fue sobre Messi, luego de los rumores que surge en el mundo del fútbol sobre donde jugara el mejor jugador ya que todavía no hay renovación con el PSG: "Si Messi jugara en la Premier League, sería el mejor, sin duda. ¿Sería demasiado duro para él? No me parece. Demostró que en el Mundial, el torneo más duro del mundo, demostró lo bueno que es”

Alexis que sigue brillando en el fútbol inglés, suena para ser parte del Manchester City de Julian Álvarez a partir de junio. Por mientras esta generando una gran campaña en el club de las gaviotas donde ya es un ídolo.