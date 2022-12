El afectuoso pedido de Mac Allister: "¿Ma, me venís a buscar a la AFA?

Después de los impresionantes festejos del pueblo argentino por la obtención de la Copa del Mundo, los jugadores del seleccionado nacional se juntaron con sus familiares para seguir celebrando en la intimidad. Lograron levantar el trofeo en Qatar, consiguieron el objetivo y juntaron a más de 4 millones de personas en las cercanías del obelisco.

Silvina Riela, la madre de Aléxis Mac Allister -uno de los valuartes de la Scaloneta- contó como fue el momento en el que su hijo le pidió que vaya a buscarlo al predio de la AFA, luego de los inolvidables festejos.

La finalidad del colectivo que llevaba al plantel argentino, era viajar desde el Predio de Ezeiza hasta el Obelisco. Pero no se pudo lograr, debido a las millones de personas que se encontraban circulando en las calles.

"Me estaba haciendo las manos tranquila y me escribe para que lo vaya a buscar. '¿A dónde?' , le pregunto y me dice que vaya a la AFA. Así que salí, me dijo por dónde entrar. Lo esperé, se bañó y salimos. Se me tiraron todos encima, yo le había puesto gorro, anteojos y todo, pero fue un caos. Ahora vi un video desde un dron donde tomaron toda la secuencia y me divertí un poco", comentó Silvia, entre risas, en una charla con Urbana Play.

Además, agregó: "Lo del micro era terrible. Yo miraba y me desesperaba. Después, Alexis me iba a contestando y yo me quedaba tranquila. Sufría viendo esas imágenes. Era una cosa insólita", expresó. Eso sí, parece ser que el protector solar no fue suficiente y cerró: "No sabés lo que son los brazos de Alexis, no los podés tocar ni mirar ni siquiera"

"Además yo veía que estaban tomando y pensaba si 'eso no es Coca, deshidrata más'. Un explosivo, ja. Yo lo fui siguiendo por la tele y le iba preguntando todo el tiempo si estaba bien", finalizó.