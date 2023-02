Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

La euforia por la tercera no tiene fin, la alegría de los argentinos sigue y mas aun cuando escuchan hablar a su capitán. Lionel Messi expreso en una reciente entrevista que piensa en el mundial 2026 ¿Quiere ganar la cuarta?



Para Lionel la cuenta esta saldada, cumplió su máximo sueño de salir Campeón del Mundo y esta feliz. Pero a pesar de la reciente conquista, millones de hin chas argentinos se preguntan si Messi llegara a el próximo mundial. El se expresó con sinceridad al respecto:



"No sé si voy a estar, siempre dije que por edad me parece difícil que llegue, amo lo que hago y mientras esté bien y siga disfrutando, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene" declaro para el medio Olé.