Un grupo de arqueólogos egipcios dieron a conocer un increible descubrimiento tras dar con la que podría tratarse de la momia más antigua del mundo. En una conferencia de prensa, el ex Ministro de Antigüedades del país y director del equipo de investigación, Zahi Hawass, comentó sobre los hallazgos encontrados: "Encontramos una puerta falsa. Y esta pertenece a un tal Messi".

Un grupo de arqueologos egipcios encontró, por puro accidente, un sarcófago que alberga los restos de un hombre rico llamado Djed Spesh cubiertos en oro . Este mismo, podría datar de hace 4.300 años de antiguedad: lo cual, lo convertiría en la momia más antigua descubierta en el territorio de Egipto. En el mismo área, desenterraron otras tres tumbas que pertenecieron a: un supervisor de nobles, un sacerdote ("guardian de los secretos") y la de un juez. En la última, había una colección de 9 estatuas (las mas grandes encontrada hasta el día de la fecha).

Pero, el mas curioso de los descubrimientos fue el de una puerta:

En la misma zona donde encontramos las 9 estatuas, encontramos una puerta falsa. Esta puerta pertenece a un tal "Messi". No al Messi de Argentina que ganó la Copa del Mundo, a otro Messi. Este Messi vivió hace unos 4.300 años. De esto podemos concluir que 9 estatuas que encontramos pertenecen al que llevaba el nombre de Messi.

Lo cierto es que el video fue levantado por la cadena Sputnik y no tardó en volverse viral. Porque, a más de un mes de haber salido campeones, la fiebre mundialista y el fervor de ver a Messi levantando la copa es algo que parece no bajar en ningún rincón del planeta. Y, ya que la puerta la encontraron alrededor de 9 estatuas y al astro del fútbol le faltan tan solo 2 balones de oro para llegar a ese número, ¿cómo no volverse a ilusionar?