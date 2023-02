Vidal se calentó: “Mi temperamento me gana”

Arturo Vidal ha protagonizado una compleja semana tras su polémica reacción en un partido del brasileirao. El volante reacciono con mucho enojo al no sumar minutos en el campo de juego y las cámaras captaron el momento que indigno a todos los simpatizantes del Flamengo.



Fue en un partido ante el Boavista por la Serie A Carioca, en el que el futbolista lo vio desde afuera. Faltando 10 minutos para que termine el cotejo, su técnico realizó sus últimos cambios y el chileno no se tomo para nada bien no ser llamado.

En ese momento comenzó a lanzar objetos en el banco de suplentes frente a la atenta mirada de sus compañeros y de la prensa que capto el momento. El video se viralizó rápido y dejo expuesto al volante de la selección chilena.

Así reaccionó Arturo Vidal al saber que no jugaría. uD83DuDE33uD83DuDE30 #PorLasQueMueres ?? pic.twitter.com/eu4tglcza8 — #PorLasQueMueres?? (@Salcedo_Hugo) February 2, 2023



El “Rey” se expreso en sus redes sociales pidiendo disculpas por su accionar y aclarando que a veces e gana su temperamento: “debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana.”