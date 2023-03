Títulos en Juego en el ring de Centenario

En el Polideportivo de Centenario, se viene la segunda velada de Box para los púgiles neuquinos, este sábado desde las 21hs, tres títulos provinciales y varias coronas interprovinciales serán los platos fuertes de una noche que tiene a Victoria Laval, la juvenil en ascenso, como las destacadas.

Organizado por la Asociación de Técnicos de la Patagonia, serán 10 combates amateurs con cinco títulos en juego. Dirán presente boxeadores de Allen, Bariloche, Zapala, Neuquén Capital, Rincón de los Sauces y Centenario. El fondo de la noche tendrá a la local Victoria Laval ante Fernanda Figueroa de Rincón de los Sauces, en un duelo de campeonas en 57 kg.

Ambas boxeadoras estuvieron en el seleccionado neuquino que buscó su lugar en el 2022 para el nacional de box. Laval terminó con medalla de plata en la competencia disputada en San Juan en categoría juvenil, y ahora defiende su título ante la experimentada boxeadora de Rincón de los Sauces, que tiene el cinturón regional.

El semifondo también promete ser atractivo, por la corona neuquina hasta 64kg, Sergio Baltasar (Neuquén) ante Héctor Sosa de Rincón de los Sauces. Mientras que Yuliana Muñoz de San Patricio defenderá su título provincial ante Sofía Mardones de Neuquén.

El resto de los combates: Polvorita Acuña (Valentina) vs Axel Miranda (Cervantes), Ileana Domenella (Zapala) vs Melina Gómez (Cipolletti) interprovincial 60kg, Tomas Parada (Neuquén) vs Emanuel Medina (Bariloche), Víctor Piña (Villa Manzano) vs Brian Calerno (Neuquén) Titulo regional 75kg. Mauricio Méndez (Allen) Vs Jonathan Ramírez (Bariloche) título Regional 69k, Dantes Salas (Neuquén) vs Yair Lefiche (Zapala) interprovincial hasta 64kg, y Elías Torres Vs Miguel Díaz.

La velada será fiscalizada por la Federación Neuquina de Box, el Polideportivo ubicado en Canadá y General Villegas será la ante sala del evento del próximo fin de semana donde el “Chino” Maidana dirá presente en el Parque Central.