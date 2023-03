¡Insólito! denunció arreglo de la pelea y luego se retractó

Sergio “Maravilla” Martínez ganó por KO en el primer asalto ante el Colombiano Jhon Teherán a sus 48 años y en su debut en el mítico Luna Park, pero su triunfo se vio manchado horas después por intermedio de su rival, quien salió a denunciar que le “ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera” apuntando a su promotor, algo que horas después salió a pedir disculpas y se retractó.

“Yo venía por 3 mil dólares libres, pero cuando estaba acá me ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata. Andy dice que es cristiano y es el mismo diablo”, narró Teherán en un video que subió a sus redes horas después de la precoz pelea.

En el mismo video, que carga más contra sus promotores, dejó buenas palabras hacia Marcos “Chino” Maidana, calificándolo de “excelente promotor”, y sostuvo que “La gente es muy amable en Argentina, decían que era racista y no es así, es humilde, pero en cuestión de boxeo se daña Argentina”.

Horas después de su publicación, volvió aparecer el colombiano con sus pedidos de disculpas “Estoy arrepentido por el video que subí anoche. Una persona ajena se acercó al camarín después de la pelea y me pidió que dijeras esas palabras. Le pido disculpas a Maravilla Martínez, que es una excelente persona, y al Chino Maidana. Estaba inconsciente por el golpe que recibí en el combate. Maravilla, te pido disculpas, cometí ese error por rabia y por la impotencia de no poder ganarle”

Desde la empresa promotora de la pelea, se manifestaron como “Una situación que causa gracia” ya que se desconoce lo que dice en el video, y acusan de una posible campaña para dejar mal parado al boxeador argentino que busca otra chance mundialista.