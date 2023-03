Liga Federal: semana con muchos partidos trascendentales

Con dos partidos a jugarse en Neuquén Capital continuará este viernes 24 la División Sur de la Liga Federal de Básquet, que tiene -salvo mañana sábado- cotejos establecidos hasta el viernes venidero, con partidos que a priori prometen ser de alto voltaje, y a sabiendas que cada victoria o derrota será de suma importancia en la tabla de posiciones.

En la zona ribereña, en El Nido, Biguá desde las 21 recibirá la visita de Unión de Rio Colorado, ambos vienen realizando una campaña irregular y se encuentran en el segundo lote de equipos que quieren prenderse entre los puestos de vanguardia. Los que orienta Mauricio "Boti" Santángelo han jugado 10 partidos con 5 ganados y otras tantas derrotas y cuentan con 15 puntos. Los del norte de la provincia de Río Negro, tienen dos partidos más jugados, ya han disputado 12 encuentros con 5 victorias y 7 traspiés y han alcanzado los 17 puntos.

En tanto, el el macrocentro, en el Viejo Ramírez, Centro Español de Plottier oficiará de local de Pérfora de Plaza Huincul a partir de las 22. Los "Gallegos" tiene su estadio en remodelación, se cambió el piso flotante, y no se terminaron con los trabajos, por ese motivo debió trasladar su localía. Este cotejo trae como hecho saliente, que en la ida el partido no se pudo jugar por la rotura del reloj de 24 segundos, Centro Español no aceptó cambiar de día, reclamó los puntos (los cuales ganó en el escritorio) y la "pica" jugadores, cuerpo técnico y dirigentes está latente. Similares campañas han disputado hasta el momento. Centro Español tiene 17 puntos, en diez partidos jugados, siete ganados y tres perdidos. En tanto, el Verde, suma 18 unidades, con un partido más (11 jugados), donde ha conseguido 7 triunfos y 4 derrotas.

Hasta el viernes 31 se han programado 11 partidos, donde quedará aclarado el panorama para diez equipos que tienen posibilidades de acceder a la siguiente instancia.

La actividad continuará el domingo 26, con dos partidos, en San Martín de los Andes en el Salón de Uso Múltiples del Arenas, Zorros recibirá a Independiente de Neuquén y Deportivo Roca será local de Biguá, ambos partidos programados para las 20.

En tanto, el lunes 27, Centro Español de Plottier desde las 22 será visitante de Unión de Río Colorado. El miércoles 29, el Juan Andrés Fernández de Racing de Trelew a las 21, otra vez los de Plottier serán visitante ante la "Academia" que todavía en 10 presentaciones no obtuvo un triunfo e intentará dar el golpe ante los neuquinos.

Finalmente, jueves 30 Zorros local de Biguá a las 22 y en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul Pérfora anfitrión de Pacífico a partir de las 22; Mientras que el viernes 31, habrá tres partidos, en el Mariano Riquelme de Puerto Madryn, a las 20 Ferrocarril Patagónico de la ciudad portuaria chubutense ante Centro Español de Plottier; en La Cueva Petrolero Argentino recibe a Pacífico a las 21 y cierran el día desde las 22 el choque de los dos rionegrinos en competencia. Unión de Rio Colorado y Deportivo Roca.

La tabla de posiciones está encabezada por Independiente de Neuquén con 20 puntos en 11 partidos, con nueve victorias y 2 derrotas, luego de ubican: Deportivo Roca, 19 (11-8-3), Pérfora de Plaza Huincul, 18 (11-7-4), Guillermo Brown de Puerto Madryn, 18 (12-6-6), Pacifico de Neuquén, 18 (11-7-4), Centro Español de Plottier, 17 (10-7-3), Unión de Río Colorado, 17 (12-5-7), Ferro de Puerto Madryn, 16, (11-5-6); Biguá de Neuquén, 15 (10-5-5); Zorros de San Martín de los Andes, 14 (10-4-6), Petrolero Argentino de Plaza Huincul, 13, (11-2-9) y Racing de Trelew, 10 (10-0-10)