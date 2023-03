Sufriendo ganaron los dos equipos neuquinos

Ajustadas victorias consiguieron en la noche de este viernes Centro Español de Plottier y Biguá en partidos claves por una nueva fecha de la División Sur de la Liga Federal. Los "Gallegos" que hicieron de local en el Viejo Ramírez de Pacífico en el macrocentro de la capital neuquina se impusieron 79 a 76 a Pérfora en un cerrado final. En tanto, Biguá en El Nido obtuvo un apretado triunfo ante Unión de Río Colorado por 78 a 76, tras ir perdiendo en la mayor parte del juego.

Los de Plottier tenían una noche tranquila. Llegaron sacar una diferencia de 20 puntos y dio la impresión que tenían el partido controlado y asegurado. El partido llegó con el antecedente del dueloque no se jugó en Plaza Huincul por la rotura del reloj de 24 segundos, que en definitiva Centro Español terminó ganando en los escritorios del Tribunal de Penas, ya que reclamó puntos (que se adjudicó) y esa actitud de no aceptar postergación y/o cambio de día trajo malestar entre jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes de ambos lados. En el partido de anoche, los de Plottier dominaron los tres primeros cuartos, basados en el accionar del base David Oviedo con 20 puntos y 5 asistencias, Leandro Tapia y el siempre vigente Mario Sepúlveda. El último cuarto fue netamente superior el visitante, aunque su levantada no le alcanzó, y la victoria se la llevó el "Gallego" por 79 a 76. Con la victoria de anoche los de Patricio Denegri alcanzaron el segundo lugar junto a Deportivo Roca con 19 puntos, 11 partidos, ahora 8 ganados y 3 perdidos desde que arrancó la competencia.

En el Nido en cambio, Biguá si pudo dar vuelta la historia. con David Fric como figura estelar con 30 puntos y 9 rebotes conseguidos al que acompañaron de buena manera Santiago Pascual (12 puntos y 7 recobres) y Leonardo Rodríguez (10 puntos y 5 rebotes) y se llevó la victoria 78 a 76. Los de Río Colorado llegaron a tener 18 puntos de ventaja, que no supieron mantener y dejaron escapar una victoria que estuvo a su alcance en casi toda la noche. Con el ex ADC Marko Pamich con 18 puntos, Santiago Ayala que marcó 14 unidades y 10 rebotes y Juan Cruz Reschini, 11 puntos y 10 rebotes, lo más destacados en Unión.

La síntesis de ambos partidos, fue la siguiente.

Centro Español (79): Franco Leal 4, David Oviedo 20, Leandro Tapia 13, Mario Sepúlveda 12, Lucas Camiña 4 (Formación Inicial), Marcos Leal 8, Piero Vega 9, Carlos Sepúlveda 6, Sebastián Gálvez 3. DT: Patricio Denegri. Pérfora (76): Ignacio Claris 15, Octavio Cancellarich 1, Alejo Cecchi 9, Julián Fedele 9, Leonardo Catelotti 17 (FI), Lucas Nieto 15, Felipe Soto 3, Valentín Navarrete 7, Nahuel Dulsan, Agustín Pino. DT: Fernando Claris. Cancha: Viejo Ramírez de Pacífico de Neuquén.

Por su parte, Biguá (78): Alen Mansilla 7, Santiago Pascual 12, Francisco Michelli 9, David Fric 30, Leonel Rodríguez 10 (FI), Facundo Zambrano, Agustín Samaniego 2, Nahuel Muñoz 8. DT: Mauricio Santángelo. Unión RC (76): Ignacio Fortain 13, Marko Pamich 18, Fabricio Scistri 5, Santiago Ayala 14, Juan Cruz Reschini 11 (FI), Fausto Eidintas 3, Francisco Ozán 8, Ramiro Furriol 4. DT: Enrique Moreno. Cancha: El Nido, Neuquén.

La actividad continuará el domingo 26, con dos partidos, en San Martín de los Andes en el Salón de Uso Múltiples del Arenal Zorros recibirá a Independiente de Neuquén y Deportivo Roca será local de Biguá, ambos partidos programados para las 20.