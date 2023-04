El TC Neuquino presentó su temporada en la Legislatura

La Legislatura fue sede de la presentación de la primera fecha del campeonato del TC Neuquino y categorías 2023, que se disputará el sábado 8 de abril en el autódromo de Centenario. El nuevo certamen de la tradicional categoría, que es una de las más importantes que tiene el automovilismo neuquino, contará con siete fechas dobles y además competirán destacados pilotos de toda la región.



En la presentación del evento estuvieron presentes la vicepresidenta primera de la Legislatura, María Fernanda Villone; el vicepresidente del TC neuquino, Martín Gobich; el secretario del TC Neuquino, Armando Colicigno; y el presidente de la Federación Neuquina de Automovilismo, Daniel Chasco.



Durante el evento, María Fernanda Villone, manifestó que “estos eventos deportivos y culturales se llevan a cabo gracias al trabajo en conjunto entre los municipios, el gobierno provincial y la comunidad”, y agradeció al vicegobernador Marcos Koopmann “por fortalecer este tipo de actividades en toda la provincia ya que son de suma importancia para que nuestros jóvenes no estén inmersos en las adicciones”.



“Este es un trabajo en equipo que se viene realizando con la Legislatura en conjunto con las asociaciones del automovilismo y para nosotros es muy importante seguir haciéndolo en cada uno de los lugares donde se compite porque fortalece la economía, generar más empleo y bienestar para todas las familias de la región”, remarcó Villone.



Por su parte, Daniel Chasco, agradeció a la Legislatura y al gobierno provincial “por el apoyo que vienen realizando durante los últimos años no solo para el deporte motor, sino para todas las actividades deportivas de la región”. Además, dijo que “nos pone orgullosos que siga creciendo el automovilismo neuquino, porque la provincia ya cuenta con 800 pilotos en todas sus categorías y esto sirve para que los jóvenes no estén en las calles y pasen sus días dentro de un autódromo”.



A su turno, Armando Colicigno, con respeto a la competencia explicó que “todas las categorías van a puntuar igual, no habrá Play off y el TC Neuquino compartirá sus siete fechas dobles con el TC Pista con la que podría compartir al menos en el comienzo sus finales con clasificación por separado; además el Turismo Pista se presentará con sus clases 1, 2 y 3; y a su vez competirá el Turismo Neuquino en Regularidad en Pista”.



Para finalizar, Villone expresó que “durante toda su carrera política le tocó compartir muchos eventos con pilotos y por eso conoce todo el esfuerzo que hay detrás de la familia de cada uno de ellos, por eso quiero felicitarlos por el espectáculo que dan en este tipo de eventos deportivos”.

Fuente: Legislatura de Neuquén