Por la disolución de Vialidad Nacional el puente de La Rinconada tiene las obras paralizadas

La obra del puente de La Rinconada, fundamental para mejorar la conexión vial entre el norte neuquino y el centro de la provincia, se encuentra completamente paralizada. El motivo, según explicó José Dutch, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, tiene relación directa con la desfinanciación y el desmantelamiento progresivo de Vialidad Nacional por parte del gobierno nacional.

“La obra está parada. Le falta muy poquito para terminar, pero no va a continuar porque no han pagado las últimas etapas”, sostuvo Dutch en declaraciones realizadas en AM550. En ese marco, advirtió que la situación del organismo nacional es crítica: “A nivel nacional se está cerrando Vialidad, algo que nosotros no compartimos para nada. El gobernador también apoya que Vialidad Nacional siga funcionando”.

Ante este escenario, la provincia de Neuquén se ha visto obligada a asumir con recursos propios muchas de las tareas y proyectos que antes dependían de la Nación. Un claro ejemplo de esto es la adquisición de equipamiento vial, que permitirá sostener el operativo de mantenimiento de caminos y rutas, en especial durante la temporada invernal con el reconocido Operativo Nieve sobre los caminos de la región.

Millonaria inversión para continuar con las obras

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el lunes la entrega de maquinaria en la localidad de Zapala. Allí se incorporaron ocho motoniveladoras, cuatro cargadoras, una pala y una retroexcavadora. La inversión total supera los 3.000 millones de pesos y busca fortalecer a Vialidad Provincial en un contexto adverso.

“Cuando asumimos, había equipos completamente obsoletos. Necesitábamos reequiparnos para el operativo nieve porque generalmente estábamos alquilando palas, retroexcavadoras para poder avanzar con las obras. De a poco estamos dejando de lado los alquileres y trabajando con equipamiento propio”, detalló Dutch.

La situación pone en evidencia una realidad estructural: de los 1.900 kilómetros de rutas que tiene la provincia, apenas 1.200 están pavimentados. En este sentido, Dutch remarcó que el nuevo equipamiento “nos va a permitir dar solución a lo que es el operativo de nieves, pero también mejorar las condiciones de las rutas en verano, que es igual de importante”.

La preocupación por la disolución de Vialidad Nacional también llegará al plano institucional. El próximo 29 de julio se realizará una reunión del Consejo Vial Federal, del cual participa la Dirección Nacional de Vialidad. Allí, según anticipó Dutch, se espera la publicación de un comunicado conjunto para expresar la posición de las provincias.

Mientras tanto, las obras en La Rinconada siguen congeladas, afectando a cientos de familias que transitan por una de las rutas más importantes del norte provincial. La decisión nacional de interrumpir la obra pública no solo ha dejado a medias un puente esencial, sino que también empuja a las provincias a multiplicar esfuerzos y asumir responsabilidades que exceden sus competencias.