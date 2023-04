Preocupante derrota de Cipolletti ante Santamarina

En la peor perfomance de la temporada, Cipolletti cayó sin atenuantes ante Ramón Santamarina de Tandil por 3 a 1 en el marco de la quinta fecha de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A 2023 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde el Consejo Federal para los clubes indirectamente afiliados.

Los veteranos delanteros del conjunto bonaerense Martín Michel y Emanuel López (por 2) anotaron los tantos del equipo que hasta este domingo dirigió Carlos Mayor -mañana asumirá en Defensores del Belgrano en la Primera Nacional- y que será reemplazo por Jorge Izquierdo. En tanto, Brian Berlo en contra de cabeza marcó el gol de Cipolletti.

El elenco rionegrino mostró fallas en todas sus líneas a lo largo de todo el encuentro. Tuvo en el arranque la ilusión de que la tarde podía terminar de buena manera. Ulises Ojeda manejó en el arranque del juego los ataques y el balón. Pero todo fue fugaz, ya que a los siete Quimey Marín apareció muy solo metió un centro al medio de la zaga central, donde apareció Emanuel López y con un soberbio cabezazo, el ex Deportivo Roca puso en ventaja a los de Tandil.

Sintió el impacto Cipolletti. Que se "perdió" en lo táctico y estratégico, marcó muy mal en línea, fue en busca del empate, sin ideas y en forma previsible. Pese a ello, llegó a la igualdad. Ojeda desbordó por la derecha, y el ex Cipolletti Brian Merlo anticipó a Cabral, pero en su afán de despejar venció su propia valla.

Pero pese al empate, los locales no hacían pie. Y daban ventajas defensivas, que supo aprovechar el exprimentado Martín Michel que aprovechó un pase de Vallejos para que su remate cruzado decretara el 2 a 1. Y así se fue el primer tiempo.

En el complemento a los 7, otra desinteligencia defensiva, apareció nuevamente en soledad el platense López para someter al jujeño Ferrario.

Cipolletti hizo varios cambios, Aguirre, Schultz, Dezi, y Nicolás Iachetti, pero no encontró soluciones. Y dejó muchas dudas, y gran preocupación. Todo lo bueno mostrado en sus dos presentaciones de local, no tuvo nada que ver con lo visto este domingo. Mal en la estrategia defensiva, no hubo variantes tácticas, casi defendió personal en la última línea defensiva y el 3 a 1 pudo haber sido más amplio. En la mitad de la cancha Berra no pesó, y luego fue a la zaga, donde se mostró lento; Amarfil nunca fue claro, Funes casi no tocó el balón, el único destacable fue el ex Estudiantes de San Luis Ulises Ojeda. Pero, no encontró compañía para poder desnivelar y hacer pesar su habilidad.

En ataque, el zapalino Fernando Pettineroli apareció poco y fue bien tomado y Favio Cabral no pesó en ataque y casi no tocó el balón.

Cipolletti perdió la línea, no fue seguro en defensa, faltó criterio para manejar el balón, dio ventajas, y no solo perdió el invicto de local, si no también perdió la confianza de sus hinchas y seguidores que se fueron preocupados por lo observado.

El fin de semana venidero tendrá fecha libre, en el marco de la sexta fecha. Y volverá a jugar el domingo 23 de visitante ante Germinal de Rawson en la capital de Chubut por la séptima fecha. Habrá 15 días para trabajar, buscar soluciones y alternativas, después de un partido para el olvido.