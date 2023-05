El Kun se enojó con Pep y pidió por Julián

Como en toda la Champions , Sergio Agüero se mostró apoyando a su ex equipo el Manchester City que empato 1 a 1 en la primera semifinal contra el Real Madrid. El “Kun” en su transmisión se mostro confundido por la decisión de Guardiola de no darle minutos a Julián Álvarez en un partido cerrado.

"No entiendo por qué no pone a Julián" expresó Agüero a sus compañeros de ESPN mientras miraba el partido del equipo donde es ídolo. Sergio contó que Pep no se “casa” con ningún jugador y si el no siente de hacer cambios, simplemente no los hace. Esto mientras el City empataba y todos pedían por el ingreso del campeón del mundo Álvarez.

El Kun quien dejo las canchas por problemas de salud, analizó al equipo de Guardiola y aconsejó al técnico español sobre Julián: "Yo lo pondría casi todos los partidos, pero porque lo necesito activo, con chispa”, agregando también que entiende que Haaland esta en un gran presente y es difícil sacarlo.

El relato de Agüero culminó con una sorpresiva confesión: “Guardiola está encantadísimo con Julián Álvarez”, el ex “9” de la selección averiguó sobre el entorno de los Celeste que el técnico esta feliz por la “Araña”, aunque para Sergio aun es una incógnita la ausencia de Álvarez en los 11 titulares de la Champions y espera que eso cambien en la vuelta que se jugara en Manchester el próximo miércoles a las 16.