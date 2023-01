Repudian a Guardiola en las redes por sacar a Julián Álvarez

Las distintas ligas de fútbol del mundo volvieron a la actividad después de la consagración de Argentina en la Copa del Mundo y comenzaron los comentarios en las redes sociales en relación a las desiciones que toman los técnicos a la hora de convocar jugadores.

Julian se tiene que ir a la mierda del City, lo que esta haciendo Guardiola es un crimen a la humanidad, no podes dejar de suplente y meter en los ultimos 5 minutos al ultimo 9 campeón del mundo. Que vaya a un equipo donde lo valoren de verdad. — Fran (@frabigol) January 5, 2023

En este caso, Pep Guardiola, el prestigioso DT español que dirige al Manchester City, fue cuestionado por no poner a Julián Álvarez en el 11 titular de los Citizen. Debido a la medida que tomó el ex entrenador del Barcelona, el descontento de los hinchas no tardó en llegar:

Julian cada vez que entra en el Manchester City hace goles, y en el Mundial hizo 5 goles, terminando como tercer máximo goleador de la Copa del Mundo. De igual manera, no es titular y entra solo 10 minutos. pic.twitter.com/yRXG23bAk3 — SectorRiver (@FutbolAnonimo22) January 5, 2023

Guardiola mantuvo en el banco al delantero campeón del mundo, surgido en Calchín, por segunda vez consecutiva. Esta vez, al cordobés le tocó ver jugar desde el arranque al delantero noruego Erling Halland, por la jornada 19 de la Premier League, nada más y nada menos que contra el Chelsea. ¿Cuál el motivo por el que Pep deja afuera a uno de los mejores jugadores del mundial? ¿Es el sistema de juego? ¿Está probando otras variantes? Son algunas de las preguntas que se hacen los hinchas en Twitter.