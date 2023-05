El mundo se rinde a los pies de Guardiola

El Manchester City aplastó al Real Madrid en el cotejo de vuelta en una de las semifinales de Champions League y esa exhibición de fútbol cautivó a los amantes del deporte más popular del mundo. Con este logro Pep Guardiola, sumará su cuarta final por la “Orejona” tras la perdida ante el Chelsea y las dos conseguidas con el Barcelona.

Lo que por estas horas más cautiva a los fanáticos es la forma en la que el catalán lo volvió a hacer. Esto es jugando un fútbol maravilloso, lejos de especulaciones y con un sentido del espectáculo propio de la idea futbolística que pregona el entrenador

De todas las felicitaciones y reconocimientos que recibió Guardiola, quien mejor que los futbolistas que entrenó para entender la magnitud de su trabajo. Henry, con quien coincidió en el Barcelona, Aguero en el City de hace unos años o Grealish y Rúben Días en la actualidad.

El francés Henry, comentó que el limite de ese Barcelona que integró era el "cielo", explicó lo que hizo el técnico con él en el club catalán : "Lo que hace es mejorar jugadores. Me creía un rey en el fútbol, pero llegué al Barça y Pep me desprogramó y me reprogramó a una determinada forma de entender el juego".

Sobre el encuentro ante el múltiple campeón de la Champions League, aseguró “Guardiola hizo que el Real Madrid fuera un equipo muy normal. Si no te gusta el modo del Manchester City, tienes un problema con tu cerebro", cerró TiTy.

El 'Kun' Agüero, que fue entrenado por Pep, al ser consultado si se ponía nervioso al jugar con la presión del rival, lo explicó claramente: "No, no, es una costumbre. Cuando entrenábamos y practicábamos la salida del balón, si perdíamos la pelota Guardiola paraba el partido y decía "otra vez, otra vez, otra vez. No nos vamos al vestuario hasta que salga bien". Así hasta que salía".

Esto lo comentó durante la retransmisión del partido para ESPN, donde actualmente hace de comentarista. El delantero argentino terminó confesando entre risas que: "Al final teníamos que hablar con los suplentes para que saliera bien".

Uno de sus dirigidos en el City, Jack Grealish, que realizó un encuentro espectacular , contó sobre la calidad del entrenador, "No creo que nadie se le acerque. Las cosas con las que sale, piensas, '¿Cómo pensó en eso?'. Entrenador increíble, gran tipo también. Todos lo aman. Ojalá le paguemos ganando la final de la Champions League".

Otro de los que habló fue Rubén Días, que con su frase resumió todo: "Es la pieza principal del equipo... Es la cabeza de todo y jugamos el juego a través de sus ojos. Lo ganó todo y quiere seguir ganando. Ese hambre comienza de nuevo cada temporada, esa es su mayor cualidad".