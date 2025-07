Flor de la V fue letal con Tinelli al enterarse que echó a sus empleados: “Tenés tus millones, pero…”

Marcelo Tinelli fue acorralado ante las versiones de Flor de la V y Pepe Ochoa en las que aseguraron que LaFlia tendría todo listo para cerrar. Sin embargo, el conductor salió al cruce y desmintió que esta información se real. Esto provocó que se encianda la polémica entre ellos, por lo que hubo un tenso cruce.

Mientras Flor de la V daba en su programa la información sobre que Marcelo Tinelli tendría todo listo para cerrar LaFlia, apareció un comunicado. Al ver que lo publicó justo en el momento en el que ella hablaba del tema, la conductora se lo tomó persona, como que le hablaba a ella. Esto despertó su furia y salió al cruce pero con mayor énfasis.

Tras reproducir un audio de él desmintiéndola, no lo pudo tolerar, por lo que le saltó bastante enojada. Esto la llevó a pedir la palabra, que la enfoque la cámara y lanzó: “No, pará. Porque sino nos toman de pelotu... Y la verdad que yo no voy a dejar. Yo entiendo esta chicana. ‘Ay, ¿qué programa?’. Nosotros antes de salir al aire tenemos información exclusiva porque esto no es opinión. Quiero que quede claro”.

Fue así como Flor de la V ventiló cómo llegó al dato de que Marcelo Tinelli cerraría su productora: “Son empleados de la productora a los que convocaron a un Zoom donde les dijeron que cerraba la productora. No estamos inventando. Hablaron Federico Hoppe con el hermano y las personas estaban llorando porque se quedan sin trabajo después de 30 años. Marcelo, llamalo como quieras”.

“Es una mie... porque lamentablemente está pasando en todo el país. No es solamente a tu productora. Está pasando a mucha gente que se está quedando sin laburo. (...) Es triste y es grave. El que pierde es el laburante. No sos vos. Porque vos vas a seguir viviendo en el par. Vos tenés tus millones, vos tenés tu casa, vos tenés tu vida hecha”, continuó enojada por la decisión de la productora de cerrar sin pagar y tildando de mentiroso al conductor.

Por lo que cerró marcando la razón por la que se enoja con Tinelli tras salir a desmentirla: “Me harta que me tomen de pelotuda. Porque todo el tiempo, desde cada cheque que no se pagaba, que llega la información, cada empleado, cada cosa. Y todo lo desmiente”.