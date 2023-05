¡Asia allá vamos! La Scaloneta volverá a jugar en junio

Comienza la cuenta regresiva para volver a ver a la Scaloneta pero en un escenario bastante particular. Esta vez la gira de los amistosos de junio será en Asia, donde jugarán en Beijing el 15 y en Indonesia el 19 donde esperan a los campeones del mundo con muchas ansias.

Esta noticia, que ya está confirmada con la embajada de China, llega luego de varios rumores y rivales que no eran 100% oficiales, como el caso de Bangladesh. Pero desde AFA anunciaron que 15 jugaran contra Australia en Beijíng y el 19 contra Indonesia en la capital he dicho país. La gira por Asia implica la vuelta de la selección nacional al continente que no ocurría desde el 2017, muchas cosas han cambiado desde entonces, sobre todo la obtención de la tercera estrella.

Estos amistosos singuen siendo para Scaloni la oportunidad de ir probando a los jugadores jóvenes como lo hizo en marzo, pero teniendo como centro el plantel que viajo a Qatar y conquisto la copa del Mundo. Uno de los jugadores que podría ser parte de esta gira es Alejandro Garnacho que se perdió la fiesta del Monumental por una lesión, pero el joven de United podría participar de la selección mayor y debutar en uno de los dos partidos.