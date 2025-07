Ángel de Brito expuso la verdad detrás del “te amo” que recibió Wanda Nara a la madrugada

Lejos de dar vuelta la página y seguir adelante con su vida sin mirar lo que ocurre con su ex pareja, Wanda Nara continúa jugando con la polémica mediática para que su nombre siga apareciendo en los portales. En esta ocasión, desde su canal de difusión de WhatsApp contó que recibió un mensaje polémico. Ante esto, quien salió a responderle para ponerle los pies sobre la tierra fue Ángel de Brito.

Sucede que Wanda Nara utilizó su canal de difusión de WhatsApp para hablar con sus seguidores, ya que allí se encuentran los más fieles. En este sentido, contó una intimidad, ya que reveló que no pudo dormir dado a que un hombre la llamó a las 4 AM para expresarle lo mucho que la amaba.

“Ayer alguien que tomo de mas me llamó de madrugada. Un te amo vale lo mismo bajo los efextos de alcohol?”, indagó para ver qué opinaban sus seguidores sobre esta llamada que recibió. En este contexto, rápidamente la vincularon con Mauro Icardi, ya que hubo quienes pensaron que podía ser él quien la llamó.

Sin embargo, más tarde comentó: “Hablando de lo de ayer tengo el audio que me mandaron y obvio se lo mande a mi mejor amiga por si lo borraban . Y que paso ? Lo borraron y yo lo tengo no es nada Nuevo”. Al mencionar que no es nada nuevo, se especuló con que en realidad sea L-Gante, quien siempre expresa que su amor aún está latente por ella.

En este contexto, Ángel de Brito abrió la cajita de preguntas en Instagram y le comentaron esta situación, para ver si él tenía un poco más de información al respecto: “Wanda puso en su canal de WhatsApp que la llamó alguien borracho y le dijo ‘te amo’ a las 4 de la mañana”.

Fue entonces que el conductor de LAM también pensó en que podía ser Mauro Icardi llamándola a escondidas de la China Suárez. Sin embargo, cortó de raíz la polémica, ya que no le dio entidad a este tipo de mensajes de madrugada: “Cualquier borracho te dice eso a las 4 de la mañana”.