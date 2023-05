Sólido líder en el Oficial de LIFUNE

Se jugó la fecha 17 del oficial A de LIFUNE, Maronese ganó en Zapala y estiró a cinco la diferencia a su escolta que ahora es Independiente, quien superó a Atlético Neuquén. Cente no pasó del empate y San patricio cayó en Patagonia.

Dominio del equipo del oeste en el torneo local. Maronese ganó un duro cotejo en Zapala ante Unión por 2-1 y sacó diferencias de 5 unidades al segundo en el inicio de la segunda vuelta del Oficial A. Vázquez y Canales los goles del equipo capitalino, Vera descontó para el canario.

Independiente volvió al triunfo en casa, goleó 4-1 a Atlético Neuquén y escaló al segundo puesto de la tabla, ya que Centenario igualó en casa 0-0 con Petrolero y resignó terreno. Por otro lado, San Patricio cayó 2-1 ante Patagonia como visitante y se alejó.

Don Bosco superó en un gran partido a Pacífico por 3-2, mientras que en Pedro Ducas, Alianza y el Deportivo Rincón empataron 2-2.

Hoy viernes desde las 16hs se juega la fecha 13 del Oficial B: Rio Grande vs Los Canales 16hs, Esperanza vs Sapere 16hs, Confluencia vs Vecinal 16hs, El Porvenir vs Añelo 16hs, Bicicross vs Eucalipto Blanco 16hs. Libre San Lorenzo.

Oficial A: Maronese 28, Independiente 23, Centenario 22, San patricio 20, Patagonia 19, Rincón 18, Petrolero 17, Pacifico 16, Alianza 16, Don Bosco 13, At. Neuquén 6, Unión de Zapala 3.