Maratónico fin de semana a puro fútbol en LIFUNE

Telón para la doble fecha de LIFUNE, con la jornada 17 en el Oficial A en la tarde del jueves, y la 13 del Oficial B el viernes, el fin de semana largo tendrá diferentes alternativas para ver rodar la pelota. El líder Maronese visita Zapala, mientras que Rincón va a Cutral Co frente a Alianza.

El torneo local pasa por la mitad de su temporada, ambos oficiales se meten de lleno en los cotejos de vuelta, y ante la posibilidad de aprovechar el fin de semana largo, se dio que se adelanten jornadas y así terminar el calendario en tiempo y forma.

Hoy jueves desde las 16hs, se disputará la fecha 17 del Oficial A, que estaba pautada para el fin de semana de elecciones nacionales, por lo que se adelanta la jornada. El puntero Maronese visitará al colista Unión de Zapala en el centro de la provincia, en La Nueva Caldera, el rojo se verá las caras con Atlético Neuquén,

Además, Pacífico también va a Zapala para medirse con Don Bosco, y Patagonia recibe a San Patricio. el escolta Centenario se ve las caras con Petrolero, y el juego destacado estará en el Pedro Ducas, desde las 18hs Alianza recibe al Deportivo Rincón.

El viernes será el turno de la fecha 13 del oficial B: Rio Grande vs Los Canales 16hs, Esperanza vs Sapere 16hs, Confluencia vs Vecinal 16hs, El Porvenir vs Añelo 16hs, Bicicross vs Eucalipto Blanco 16hs. Libre San Lorenzo. En la noche del miércoles, Rivadavia abrió la fecha con victoria 5-4 sobre Villa iris.

El domingo volverán a saltar al campo de juego, donde se disputa la fecha 22 en la A. todas las miradas estarán en el Superclásico Neuquino entre Alianza y Petrolero, esta vez en Cutral Co.