Lautaro Acosta fue denunciado por violencia de género

La esposa del actual jugador de Lanús Lautaro Acosta, Ludmila Isabella, lo acusó de violencia de género en redes sociales en contra de su marido. Señaló que “vive un infierno” y que sufre “violencia psicológica, física y económica”. El 8 de junio había realizado una denuncia en la Justicia de Lomas de Zamora, pero sin tomar medidas preventivas.

Con el caso de Sebastián Villa aún fresco, ahora salió a la luz una durísima denuncia contra Lautaro Acosta por parte de su Esposa, con quien tiene un hijo de 4 años. La joven publicó en sus redes sociales que “Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo”.

Según la víctima, hubó dos denuncias en el 2019 y una más hace pocos días: “A mí ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llego a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita. Una vez llego a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba".

Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos a dejó en la calle. Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo Expresó sin dar nombres.

Además, denunció que el juzgado 10 de Lomas de Zamora aún no había sacado una medida cautelar a la denuncia realizada el 8 del corriente mes. "La pasé estando embarazada, es lo que más me duele y lo que más cuesta sanar. Tengo pesadillas de todos los hechos violentos que padecí", comentó.

Por parte del jugador, manifestó que hará un fuerte descargo sobre la denuncia, presentando pruebas que desmentirían a la víctima. Así mismo, el club Lanús tiene un protocolo similar al de Boca para estos casos, donde esperará que resuelva la justicia para tomar medidas contra el ídolo granate.