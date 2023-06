Cipolletti con nuevo entrenador recibe a Germinal de Rawson

En el marco de la decimosexta fecha de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A temporada 2023 desde las 16 en La Visera Cipolletti recibirá la visita de otro representante patagónico en la competencia, los chubutenses de Germinal de Rawson, con el arbitraje de Matías Ezequiel Billione Carpio de la Liga de Córdoba capital, el resto de la cuaterna lo integran de la Liga Rionegrina con sede en Viedma, como asistente 1: Danilo Viola, como 2 Rodrigo Moreno y como cuarto árbitro: Agustín Lamberti.

El partido será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Las Palmas 96.1, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y los comentarios de Daniel Verdinelli a partir de las 15.

En los valletanos se producirá el debut como entrenador del bahiense Darío Carlos Bonjour, que asumió el viernes de la semana pasada en reemplazo de Christian Lovrincevich que renunció hace 15 días tras la caída ante Ramón Santamarina y que ya trabaja en Deportes Concepción de Chile.

Ayer sábado en conferencia de prensa se presentó la nueva indumentaria, con la mitad del torneo ya disputado, Cipolletti presentará su tradicional camiseta a listones a rayas blancas y negras.

Entre la derrota en Tandil, la renuncia de Christian Lovrincevich, la llegada de Darío Carlos Bonjour y su ayudante técnico Marcelo Katz, también llegaron cuatro refuerzos, quedando la posibilidad de sumar una figura importante que ocupará el lugar que dejará vacante en la lista de buena fe, Ezequiel Carmona que fue operado por doble lesión en su hombro derecho y que no volverá a jugar en esta temporada.

El primero que arribó fue el delantero José Antonio Michelena, descartado en Deportivo Madryn. "Pepe" nació el 1 de septiembre 1988 en Río Chico, cerca de San Carlos de Bariloche y tiene un recorrido importante en el fútbol nacional. Jugó en Cruz del Sur de la ciudad lacustre rionegrina, 9 de Julio de Morteros, Huracán de Tres Arroyos, Racing de Olavarría, Juventud Unida Universitario de San Luis y Deportivo Madryn en los últimos cuatro años. También tuvo un paso por el fútbol boliviano en el Club Real Potosí.

Luego llegó el delantero Jonatan Palacio. También descartado en Deportivo Madryn por el entrenador Andrés Yllana, al igual que Michelena, decidió aceptar la convocatoria para sumar minutos en cancha que no tuvo en el equipo portuario chubutense. Centrodelantero de buena altura, 21 años, surgido en la cantera de Newells Old Boys de Rosario, prestado al aurinegro para tomar rodaje, circunstancia que no nunca tuvo, por eso aceptó la salida. Llegará para ser alternativa del goleador Favio Cabral, ante la casi segura desvinculación de Ángel Prudencio, que junto a Ulises Ojeda, todavía forman parte del plantel.

En la semana se sumó el volante mixto Lucas Ezequiel Arguello, neuquino de nacimiento, hijo del lateral correntino Jorge Argüello de la Asociación Deportiva Centenario de la década del 80'. Oriundo de Centenario, pero surgido futbolísticamente en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, con paso por las inferiores de Vélez Sarsfield, seleccionado argentino Sub-20, luego vistió las casacas de Guillermo Brown de Puerto Madryn, Juventud Unida Universitario de San Luis, Chaco For Ever de Resistencia, Olimpo de Bahía Blanca, Sol de Mayo de Viedma la temporada 2022 y el primer semestre de este año jugó en Crucero del Norte de Guarupá de Misiones. Próximo a cumplir 30 años, jugador con experiencia, acostumbrados a afrontar estas tormentas, parece ser una buena llegada para el momento que atraviesa el elenco valletano.

Los tres ya cuentan con las respectivas habilitaciones y podrían ser titulares o ir al banco de suplentes, según disponga el flamante conductor. Distinta es la situación de Nehuén Tomás García, la ultima incorporación. Surgido el cantera albinegra, pasó a los 17 años a Independiente de Avellaneda, donde estuvo cinco años, lateral por derecha o izquierda,. Hijo de Fabián "Galleta" García jugador albinegro en la década del 90 y comienzos de siglo, llega proveniente del Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco de la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala donde militó en 2023, todavía no llegó el transfer internacional y será habilitado la semana venidera.

En esta fecha, hay tres jugadores suspendidos que no podrá contar el nuevo entrenador. Una fecha de suspensión y no estarán este domingo Maximiliano Franco Amarfil expulsado en Tandil, y por acumulación de amarillas (llegaron a cinco) Leandro Wagner y Elvis Hernández, tres bajas sensibles en el andamiaje cipoleño. En contrapartida están en condiciones de reaparecer tras cumplir sanciones, el tucumano Ezequiel Rodríguez y el zapalino Fernando Pettinerolli.

El nuevo cuerpo técnico paró varios equipos en los días de entrenamiento, donde hizo fútbol casi todos los días. Muchas especulaciones en torno a la formación, ya que dispuso una decena de variantes. Se inclinaría por los que estaban jugando en las fechas pasadas y las caras nuevas irían al banco de suplentes,

El Albinegro viene de tener fecha libre y en su último partido cayó por la mínima ante los tandilenses de Ramón Santamarina en condición de visitante., suma 14 puntos y se ubica octavo en la tabla.

Germinal está sexto en la tabla de posiciones con 16 unidades. En lo que va del torneo, los de Rawson acumulan 4 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. En la fecha anterior, cayeron de local en la capital de Chubut ante Santamarina de Tandil por 2 a 0.

El resto de la fecha 16ª

La jornada comenzó el sábado con la victoria de Liniers frente a Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi por 2 a 0 con goles de Franco Franzino y Agustín Jara y el empate sin goles entre Santamarina y Sol de Mayo en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, hoy domingo, se jugará el "clásico más bahiense" entre Villa Mitre y Olimpo desde las 16.10 con televisación para todo el país. No aceptaron los clubes árbitros de la Liga del Sur, entonces impartirán justicia Maximiliano Macheroni, asistente 1: Sebastian Osudar y asistente 2: Hugo Fleitas, todos de la Liga de Rosario. Como cuarto árbitro actuará Agustín Vegetti (Liga: Santa Fe).

Probables Formaciones

Cipolletti: Facundo Crespo; Damían Jara, Ezequiel Rodíguez, Lautaro Brienzo, Alejo Tabares; Fernando Petinerolli, Franz Schultz, Alex Díaz o Lucas Argüello, Laureano Doello, Luis Dezi o José Michelena, Favio Cabral. DT: Darío Bonjour.

Germinal: DT: Matías López; Emiliano Toledo, Emiliano Santos, Gonzalo Ramírez, Nicolás Macarof; Ignacio Teran, Gabriel Obredor, Rubén Pellejero, Agustín Díaz Benítez; Lucas Villaba, Gustavo Fernández. DT Julio Morant.

Horario de Inicio: 16.00

Arbitro: Matías Ezequiel Billione Carpio de la Liga de Córdoba capital

Estadio: La Visera