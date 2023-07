Amenazas en Vélez: “Te vamos a pegar un tiro en las patas”

La “Pandilla“ increpó a algunos futbolistas del Fortín tras la derrota ante Huracán, por la última fecha de la Liga Profesional. El equipo de Liniers quedó cerca de la zona de descenso y sumergido en una crisis dirigencial. En la salida de la Vila Olímpica, algunos jugadores fueron fuertemente amenazados: entre ellos, varios de los juveniles.

Tras la caída en Parque Patricios 1-0, que dejó al equipo del “Gallego” Méndez dos dos unidades de la zona del descenso, los barras mostraron su malestar contra el plantel y apretaron a los futbolistas.

En la lista de los apuntados están Gianluca Prestianni -la joya de las inferiores- y Juan Ignacio Méndez, el volante proveniente de San Lorenzo. El más evidente fue Leandro Jara, que hizo una fuerte acusación: “Me agarraron afuera de la Villa Olímpica. Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas”, señaló al partidario Agustín Palacios.

Cuando aún estaba Ricardo Gareca frente al plantel, la misma barra había increpado en el entrenamiento forzando barreras en la Villa Olímpica, metiéndose en un cruce de discusiones y pidiendo compromiso ante la complicada situación. Además, aún está fresca la fuerte discusión de Pratto con un hincha en el medio de un partido.

Vélez cerró la Liga Profesional con 27 puntos, producto de 5 triunfos, 12 empates y 10 derrotas. Está apenas dos unidades por encima de Huracán y Colón por la pelea del descenso directo.