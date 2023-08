Con dirigentes enfrentados vive Cipolletti el presente

El Club Cipolletti no cabe duda ha tenido muchos vaivenes en lo que va del año, que han ido desde lo dirigencial, en el deportivo, ni hablar de lo económico a ello hay que sumar la violencia, que no se ha registrado en la cancha en esta temporada del Torneo Federal A, pero hay que recordar que el año empezó con un ataque al ahora ex presidente Pedro Gutiérrez que incluyó un atentado a su domicilio particular que recibió dos impactos de bala y decidió dar un paso al costado dejando vacante la titularidad de la institución.

Luego llegó tras una movida administrativa el contador Roberto Rapazzo Cesio a la presidencia del club, junto a Marcelo Bastía como encargado del fútbol profesional, Domingo Perilli de colaborador, para poder arrancar la temporada actual del Torneo Federal A, que hasta varios pusieron en duda.

Los resultados deportivos no ayudaron en el primer semestre, donde se estuvo siempre cerca del descenso hasta que la llegada del veterano bahiense Darío Bonjour que comenzó a sumar puntos y se alejó de la zona roja.

Pero las idas y vueltas siguen. Las diferencias entre la comisión directiva y el fútbol profesional, fueron notorias desde que Mónica Del Río reemplazó en la presidencia Rapazzo Cesio, aduciendo problemas de salud, aunque nunca quedó muy claro la salida.

La nota con la presidente del Club Cipolletti Mónica Del Río

En sus dichos se mostró tranquila. Aseveró que "hay gente que se quiere acercar y sumarse. No es fácil ser presidenta de un club como Cipolletti".

Luego agregó que "tengo mandato hasta mayo del 2024 y lo voy a cumplir. Veremos como sigue la esta historia".

No quiso ahondar sobre sus diferencia con el ex Encargado de la Subcomisión de Fútbol, Marcelo Bastías, admitió "hubo cosas que no nos gustaron".

Remarcó que "no voy a manejar la subcomisión de fútbol, me gusta, participo desde hace muchos años en el fútbol de las formativas y la Liga Confluencia, pero no estoy en condiciones de manejar el ámbito profesional. No tomaré esa responsabilidad" y agregó "por allí no habrá una cabeza o un encargado, será un grupo de trabajo".

También reconoció que "Cipolletti es un club con fútbol, no de fútbol. Hay un colegio y más disciplinas, básquet, pelota a paleta, vóley, natación, hockey entre otros, y todos merecen la misma dedicación e importancia".

Finalmente negó que haya un acercamiento de un grupo empresario -las versiones indicaban que era el mismo que realiza obras y realizó un convenio con Sol de Mayo de Viedma- para hacer un estadio nuevo en el predio de la zona de Circunvalación a cambio de las tierras donde hoy se ubica La Visera, "en la directiva no sabemos nada, nadie se ha puesto en contacto con nosotros".